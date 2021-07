Donald Trump Jr. a declarant răspicat că acest dosar reprezintă o „persecuție politică împotriva unui inamic”.

Răfuială în stilul lui Vladimir Putin

„Așa mai face numai Vladimir Putin”, a spus fiul cel mare al fostului președinte Donald Trump pentru „Fox News Primetime”. Donald Trump Jr. e furios că „după … 3 milioane de documente, nenumărați martori și ore de mărturii ale marelui juriu” s-a ajuns să fie acuzat un om în vârstă de 75 de ani “pentru infracțiuni de evitare a plății impozitelor pe o prestație marginală. ”

Allen Weisselberg a pledat nevinovat în fața Curții Supreme din Manhattan respingând acuzațiile de fraudă fiscală, conspirație, delapidare și falsificare de dosare comerciale. Procurorii spun că Weisselberg și compania au inventat un plan de 15 ani pentru a-i compensa pe directorul financiar și pe alți directori ai Organizației Trump.

În cazul lui Weisselberg, spun procurorii, acesta ar fi primit „despăgubiri indirecte” de peste 1,7 milioane de dolari, precum și folosirea gratuită a unui apartament din Manhattan, mașini de lux și școli private pentru membrii familiei sale – fără a plăti impozite pe niciunul din acestea.

„Partea impozabilă a acestei sume [1,7 milioane de dolari] pentru statul New York este de 8%”, a spus Trump Jr. „Este vorba de 136.000 de dolari pe parcursul a 16 ani. Este vorba de 10 mii [de fapt, 8.500 USD] pe an. Jumătate din asta, pentru că tatăl meu este un tip bun, a plătit educația nepoților acestui tip. Experții noștri în materie fiscală spun că acest lucru nici măcar nu este impozabil. Putem plăti educația cuiva în acest fel. Așa că, dacă scoatem cheltuielile cu educația, rezultă … o sumă mai aproape de cinci mii de dolari pe an. Asta e ceea ce au. ”

Așa se procedează în republicile bananiere

„Aceasta este o farsă. Este o rușine că au cheltuit milioane de dolari și ani, în loc să-i judece pe tâlharii criminali pe străzile din New York, ei merg după dușmanii lor politici „, s- a înfuriat Trump Jr., adăugând că „acestea sunt lucruri care se fac în republicile bananiere și, dacă presa ar fi puțin onestă din punct de vedere intelectual, ar fi numit-o așa … Aceasta este o prostie și trebuie numită ca atare. ”

„Este o rușine. O arucă într-o joi seară, înainte de weekendul din 4 iulie, pentru că știu că este o rușine ”, a conchis Trump Jr. .

Ancheta continuă

Acuzațiile împotriva lui Weisselberg sunt primele aduse de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, care investighează imperiul Trump de mai bine doi ani, împreună cu procurorul general din New York, Letitia James.

Într-o declarație recentă, Letitia James a promis că ancheta biroului său va continua, „ vom urmări faptele și legea oriunde ar putea duce”, notează New York Post.