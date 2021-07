Actul de acuzare acuză holdingul familiei fostului președinte Donald Trump de diverse infracțiuni și va rămâne sigilat până joi după-amiază, a declarat o sursă pentru The Daily Beast. Acuzarea firmei fostului Președinte a fost anunțată pentru prima dată de The Washington Post.

Ceea ce era clar miercuri seară, totuși, a fost că Allen Weisselberg, directorul financiar al companiei și un om de mare încredere al lui Trump, va fi pus sub acuzare pentru acuzații penale.

Actul de acuzare mult așteptat nu îl va incrimina și pe Trump însuși, însă doi oameni care au depus mărturie în fața Marelui Juriu au declarat pentru The Daily Beast că anchetatorii căutau dovezi împotriva fostului președinte al SUA. Acești oameni au spus că sunt de părere că procurorii vor să extindă acuzațiile împotriva mai multor directori ai Organizației Trump și a familiilor lor pentru a-i transforma în martori împotriva lui Trump.

Donald Trump a dat cadouri, neimpozitate

Deși rechizitoriul rămâne sigilat, persoanele cu cunoștințe despre anchetă au declarat că se așteaptă ca acesta să detalieze modalitățile în care compania și funcționari din companie au evita ilegal plata impozitelor. În dosarele anterioare ale instanțelor, anchetatorii au spus că analizează posibile fraude bancare și neplata impozitelor datorate guvernului.

Un martor, care a depus mărturie a explicat cum Weisselberg vrut să plătească impozite pentru cadouri și avantaje primite de la companie care s-au ridicat la nivelul unui salariu suplimentar, precum un apartament de lux din Upper West Side din New York, cu vedere la râul Hudson.

În SUA, companiile pot oferi angajaților ceea ce Serviciul de Venituri Interne (IRS) numește „beneficii minime”, mașini, zboruri și bunuri imobiliare gratuite sau reduse. Dar dacă o fac, în general, li se cere să includă aceste avantaje în venitul brut al unui angajat și să plătească impozite pe aceasta.

Angajați de top, vizați de ancheta anti-Trump

De săptămâni întregi, procurorii și-au concentrat întrebările asupra modului în care compania a oferit cadouri nedeclarate directorilor săi și descendenților lor, care sunt și angajați ai companiei, potrivit a două persoane familiare cu cazul. În timp ce bătrânul Weisselberg supraveghea finanțele companiei, fiul său Barry administra patinoarul lui Trump în Central Park. Matthew F. Calamari este directorul operațional al companiei, iar fiul său Matt Jr. este șeful securității.

Fosta soție a lui Barry Weisselberg, Jennifer, a declarat pentru The Daily Beast că a înmânat anchetatorilor șapte cutii cu documente financiare care dovedeau că compania lui Trump i-a copleșit familia cu avantaje scumpe, inclusiv un apartament cu vedere la Central Park. Ea a identificat, de asemenea, o casă cu trei dormitoare din Boynton Beach, Florida, care a spus că Trump i-a dăruit bătrânului Weisselberg în 2002, pentru ca acesta să poată fi în apropiere când Trump a mergea la conacul său de la Mar-a-Lago Club.

Organizația Trump nu a răspuns cererilor de comentarii. Avocatul lui Weisselberg, Mary Mulligan, de asemenea, nu a răspuns la întrebările adresate de The Daily Beast.

Deocamdată Trump este protejat de oamenii săi

Insiderii spun că Weisselberg nu a cooperat cu anchetatorii și dă semne că ar fi aruncat vina asupra lui Trump.

Potrivit ABC, anchetatorii au pus sub semnul întrebării și mâna dreaptă a lui Weisselberg, controlorul companiei Jeffrey S. McConney. Două surse și dosare în instanță într-un caz de procuror general din New York, care nu are legătură, arată că McConney a supravegheat plăți mari și le-a spus subordonaților să distrugă cecurile. Dar și el a fost descris de patru surse ca un soldat loial în imperiul familiei Trump. Un om care a păstrat același loc de muncă în Trump Tower mai bine de 30 de ani.

Prima fază a anchetei lui Vance a început în jurul lunii august 2018. În acel moment, procurorii federali din districtul de sud al New York-ului și-au concentrat atenția asupra consigliere-ului lui Trump, Michael Cohen. În acea lună, Cohen a încheiat o înțelegere prin care a recunoscut că a făcut plăți în bani către starul porno Stormy Daniels și fosta colegă de joc Playboy, Karen McDougal, acorduri pe care procurorii le-au descris ca „în coordonare cu și în direcția” candidatului de atunci Trump.

Cum au ajuns documentele la procuror

Chiar în luna următoare, Organizația Trump a primit o citație pentru Marele Juriu, solicitând e-mailuri și documente ale plăților. Șapte săptămâni mai târziu, compania a trimis peste 3.376 de pagini – dar niciunul dintre dosarele fiscale pe care biroul lui Vance nu le ceruse, potrivit dosarelor instanței.

Biroul procurorului Vance și-a îndreptat apoi atenția asupra firmei de contabilitate externe a organizației Trump, Mazars SUA, cerând aceleași înregistrări. În acel moment, însuși președintele de atunci Trump a intervenit, dând în judecată pentru a bloca eliberarea declarațiilor sale de impozitare personale și ale societății.

Aceasta a devenit o bătălie de ani de zile care a ajuns în mod repetat la Curtea Supremă a SUA – și în tot acest timp Trump a numit întreaga anchetă o „vânătoare de vrăjitoare”, orientată politic. Instanța de top a țării a fost de acord cu procurorul forțând eliberarea documentelor fiscale, iar în ultimele luni anchetatorii au obținut materialele pe care le-au căutat.