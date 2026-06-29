Achizițiile destinate dotării Forțelor Navale Române revin în atenția publică în urma unor declarații deosebit de critice. Prezent în cadrul unei ediții a emisiunii Marius Tucă Show, de la Gândul, fostul prim-ministru Victor Ponta a ridicat semne de întrebare legitime cu privire la deciziile financiare luate de autorități. Politicianul român a contestat public hotărârea de a plăti o sumă considerabil mai mare pentru navele militare contractate recent, comparativ cu opțiunile mult mai accesibile existente pe piața de profil.

În centrul argumentației sale se află diferența uriașă dintre sumele alocate pentru diversele proiecte de înarmare navală. Victor Ponta se întreabă de ce a ales Miruță să plătească dublu pe o navă militară, oferind detalii tehnice și financiare concrete. Fostul șef al Executivului explică faptul că o firmă turcească, specializată în producția de astfel de nave de luptă, avea un preț de 220 de milioane de euro pentru o unitate. Această sumă este pusă în antiteză cu prețul unei nave similare produse de concernul german Rheinmetall, care ajunge la o valoare estimată de 425 de milioane de euro.

Această discrepanță bugetară este considerată greu de justificat, în condițiile în care dotările și caracteristicile tehnice ar fi similare, conform standardelor internaționale agreate.

Anunțul vine în contextul în care Rheinmetall se află deja printre principalii beneficiari ai programului european SAFE în România. Datele din piață arată o concentrare masivă a fondurilor destinate siguranței și apărării către companii mari din Europa de Vest. Potrivit Gândul, Rheinmetall ar urma să primească contracte de aproximativ 5,7 miliarde de euro, dintr-un total de 8,33 miliarde de euro alocate prin acest program european de sprijin.

Această pondere majoră ridică noi discuții legate de eficiența utilizării fondurilor și de criteriile care stau la baza atribuirii contractelor strategice.

Victor Ponta nu a ezitat să folosească termeni duri și ironici la adresa celor care au parafat înțelegerile comerciale, menționând direct numele celor implicați în gestionarea acestor bugete uriașe.

„Cică o să le facă, le-a semnat Miruță. Problema e următoarea: aia de la turci, care este identică cu cea NATO, ca tot, ca echipamente, este făcută de o firmă care cu asta se ocupă, face corvete. A mai făcut o mulțime, a costat 220 de milioane de euro, alea două pe care cică o să le facă Rheinmetall și Miruță costă 850 de milioane. Băi, oare trebuie să fie olimpic la matematică ca să înțelegi că dacă iei două cu 850 după ce tu ai fost prezent, la una cu 220… Tu îți dai seama că oricine era ministru care zicea: Băi, am luat una cu 220, după care iau două cu 425… Am scris că știu exact cât au costat. Nu îi interesează, focile sunt fericite.”, a declarat politicianul.

Declarațiile lui Ponta vin după ce președintele Nicușor Dan a participat, la Istanbul, la ceremonia de intrare în serviciul Forțelor Navale Române a corvetei Contraamiral August Roman. În acest context, Victor Ponta face referire la corveta Contraamiral August Roman, intrată recent în dotarea Forțelor Navale Române. Această navă, construită pe șantierele navale din Turcia, este o navă de patrulare robustă, realizată în deplină conformitate cu standardele turcești și internaționale.

Fostul premier folosește acest exemplu recent ca punct de reper pentru a demonstra că piața navală oferă soluții deja testate și operaționale la costuri mult mai reduse decât cele propuse în noile acorduri. Fostul premier compară această achiziție cu programul de nave Rheinmetall și contestă diferența de costuri dintre cele două proiecte, arătând că graba sau lipsa de experiență a producătorilor selectați poate costa scump bugetul de stat.

„Motivul principal este că Rheinmetall nu are. N-a mai făcut până acuma nave militare. Nu a făcut niciodată. Și atunci, în loc să fie capabil. Nemții fiind mai serioși decât Miruță au zis: Domnule, poți să ni le dai în trei ani? Nu. Ideea următoarea vreau să-ți mai spun ceva pe această temă. A fost domnul președinte Nicușor Dan, prietenul tău și-al meu. A fost la Istanbul să asiste că au luat românii o corvetă de la turci. Identică cu alea pe care le face, Rheinmetall.”, a declarat fostul prim-ministru.

Dezbaterile legate de înzestrarea armatei rămân de maximă importanță, în condițiile în care sumele investite provin din fonduri publice sau din programe europene la care România este parte, iar transparența utilizării acestor resurse este esențială pentru credibilitatea instituțiilor statului.