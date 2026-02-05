Vedetele Bridgerton vin în România. Ca să le vezi, trebuie să te pregătești de bal mascat

Serialul Bridgerton revine în atenția publicului român printr-un eveniment dedicat fanilor, organizat cu ocazia lansării celui de-al patrulea sezon al serialului, un bal mascat inspirat de epoca Regenței, care va avea loc pe 19 februarie, la Palatul Parlamentului din București.

Actorii care interpretează personaje-cheie din serialul Bridgerton vor fi prezenți la Balul Mascat Bridgerton, un eveniment special conceput pentru a marca lansarea celui de-al patrulea sezon.

Publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe Luke Thompson, interpretul lui Benedict Bridgerton, Yerin Ha, care o joacă pe Sophie Baek, Ruth Gemmell, în rolul Lady Violet Bridgerton, și Hannah Dodd, care o interpretează pe Francesca Bridgerton.

Evenimentul este descris de organizatori drept o experiență menită să ducă povestea dincolo de ecran, oferind fanilor români acces direct în atmosfera serialului.

Balul Mascat Bridgerton, programat pentru 19 februarie, este primul eveniment de acest tip organizat în România. Potrivit informațiilor oficiale, acesta este gândit ca „o scrisoare de dragoste adresată fanilor”, invitând participanții să pătrundă în universul Bridgerton prin decoruri, costume și elemente inspirate din epoca Regenței.

Prezența actorilor principali reprezintă unul dintre punctele centrale ale serii, oferind fanilor oportunitatea rară de a interacționa direct cu distribuția serialului produs de Shondaland.

Cel de-al patrulea sezon al serialului Bridgerton este lansat pe platforma Netflix în două părți. Primele patru episoade sunt deja disponibile, iar episoadele 5–8 urmează să fie lansate pe 26 februarie.

Noua serie deschide un capitol centrat pe Benedict Bridgerton, al doilea fiu al familiei, care refuză să se conformeze așteptărilor sociale privind căsătoria.

Povestea introduce o reinterpretare modernă de tip „Cenușăreasa”, declanșată de o întâlnire misterioasă la un bal mascat organizat de Lady Violet Bridgerton.

În cadrul sezonului 4 din Bridgerton, Benedict este fascinat de o domniță necunoscută, îmbrăcată în argintiu și purtând mască. Cu sprijinul surorii sale Eloise, el încearcă să descopere identitatea tinerei. În realitate, aceasta este Sophie Baek, o servitoare care lucrează pentru Araminta Gun.

„Benedict este sfâșiat între realitatea afecțiunii sale pentru această servitoare fascinantă și năluca domniței în argintiu”, se arată în descrierea oficială a sezonului. Intriga urmărește conflictul interior al personajului, prins între convențiile sociale și sentimentele personale.

Evoluția lui Benedict este influențată de experiențele fraților săi. Francesca Bridgerton este prezentată în contextul căsătoriei cu John Stirling, iar Colin Bridgerton și Penelope Featherington se confruntă cu noi provocări, după ce identitatea de cronicar de bârfe a acesteia devine cunoscută publicului.

Balul Mascat Bridgerton marchează astfel nu doar lansarea unui nou sezon, ci și consolidarea relației dintre serial și comunitatea sa de fani din România.