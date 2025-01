Monden Vedeta de la ProTV, înșelată de iubit. Prins în fapt, cu o prietenă







Diana Sar, actriţa din serialul Vlad, a povestit despre un moment şocant în care a descoperit că iubitul său o înşela cu o prietenă apropiată. Detaliile acestei întâmplări au fost împărtăşite cu sinceritate de actriţă, oferind o perspectivă asupra modului în care astfel de experienţe pot influenţa viaţa unei persoane.

Un episod şocant din viaţa Dianei Sar

Actriţa Diana Sar, cunoscută pentru rolul din serialul Vlad, a rememorat recent o experienţă neplăcută din viaţa sa personală, povestind cum a descoperit că iubitul său o înşela chiar cu o prietenă apropiată. În timpul unei apariţii la premiera filmului Țăndări, regizat de Bogdan Naumovici, Diana a dezvăluit detalii despre momentul în care a aflat că prietena sa se afla la iubitul ei, într-o seară la ora 22. Actriţa a explicat cum a reacţionat atunci: "Intenţia mea era să o iau de păr, desigur", a spus aceasta, referindu-se la faptul că ar fi vrut să o confrunte pe prietena sa într-un mod mai impulsiv.

Cine i-a spus Dianei despre trădare

Un detaliu surprinzător a fost faptul că Diana a aflat despre vizita neanunţată a prietenei la iubitul său chiar de la acesta din urmă. În mod deschis, iubitul i-a mărturisit că prietena sa venise pentru a discuta despre diverse lucruri, inclusiv despre Amazon. „Eu de la el am aflat, iar cu ea am rupt imediat prietenia şi atât, nu am mai avut alte discuţii!”, a continuat actriţa. Deşi iniţial s-a simţit profund trădată de prietenă, Diana a avut o reacţie mai calmă în faţa iubitului, care a insistat că între ei nu s-a întâmplat nimic.

Lecţia învăţată dintr-o trădare şocantă

Deşi a fost un moment dureros, Diana Sar recunoaşte că acest episod a ajutat-o să devină mai precaută în relaţiile sale de acum. „După acest episod, nu am mai fost aşa naivă", a spus actriţa, subliniind că nu se aştepta ca prietena ei să o dezvăluie în acest mod. În ciuda trădării, ea a continuat relaţia cu iubitul respectiv, dar a învăţat o lecţie importantă despre încrederea în oameni. „A fost un şoc pentru mine! Dacă era orice altă fată, nu aveam nimic cu ea, pentru că nu ar fi avut vină, dar ea era o prietenă”, a încheiat Diana, reflectând asupra acelei perioade dificile.