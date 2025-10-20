Monden

Vedeta de la Pro TV, divorț în secret și nuntă surpriză

Vedeta de la Pro TV, divorț în secret și nuntă surprizăSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Actorul Gheorghe Ifrim, cunoscut publicului pentru rolul primarului din serialul „Las Fierbinți”, s-a recăsătorit la începutul acestei toamne. Înainte de acest pas, Ifrim a fost căsătorit timp de mai bine de 20 de ani cu Roxana, femeia care i-a fost alături încă din perioada studenției. Cei doi s-au cunoscut în 1995 și s-au căsătorit în 2001. Au împreună doi băieți, Ștefan și Cristi, potrivit cancan.ro.

Roxana este absolventă de Drept și s-a ocupat de creșterea copiilor, în timp ce actorul și-a continuat activitatea pe scenă și pe platourile de filmare.

Despărțirea, ținută departe de public

Las Fierbinți

Sursa foto: Facebook/Las Fierbinți

Potrivit unor surse apropiate citate de cancan.ro, Gheorghe Ifrim și Roxana s-au despărțit în urmă cu câțiva ani. Separarea a fost discretă, fără declarații publice sau apariții comune după momentul rupturii.

După divorț, Gheorghe Ifrim și-a refăcut viața alături de Maria, coregraf. Cei doi ar forma un cuplu de aproximativ doi ani. Nunta a fost organizată recent, într-un cadru restrâns, la care au participat în jur de 100 de invitați – familie, prieteni și colegi din lumea artistică.

Printre cei prezenți s-au numărat actori cunoscuți din distribuția serialului „Las Fierbinți” și din teatru: Mirela Oprișor, Adrian Văncică, Mihai Mărgineanu, Daniela Nane, Șerban Pavlu și Maria Buză.

Petrecere într-un cadru privat

Evenimentul s-a desfășurat fără accesul presei. Potrivit surselor citate, atmosfera a fost una relaxată, iar muzica a fost asigurată de interpreta Corina Sîrghi. Gheorghe Ifrim, în vârstă de 53 de ani, a fost sufletul petrecerii și a dansat alături de invitați până târziu în noapte.

Proiecte speciale