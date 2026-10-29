Republica Moldova. Un centru comercial estimat la 250 de milioane de euro va fi construit în comuna Stăuceni, la periferia Chișinăului. Investiția reprezintă aproximativ 1,3% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova și se numără printre cele mai mari proiecte private anunțate de la proclamarea independenței țării.

Lucrările au fost lansate pe 28 octombrie, în prezența premierului Vasile Tofan, care mizează pe efectele proiectului asupra economiei, turismului și sectorului serviciilor. Unul dintre obiectivele declarate este atragerea vizitatorilor din țările vecine, inclusiv din România.

Noul centru comercial urmează să fie construit în comuna Stăuceni, suburbie a municipiului Chișinău. Proiectul este dezvoltat de două companii străine care au investit anterior în Republica Moldova în domenii precum turismul, serviciile hoteliere și sănătatea. Lansarea lucrărilor a avut loc pe 28 octombrie. Valoarea estimată a investiției este de 250 de milioane de euro. Echivalentul a aproximativ 1,3% din PIB-ul Republicii Moldova.

Premierul Vasile Tofan, prezent la eveniment, a afirmat că economia țării are nevoie de proiecte ambițioase și de investitori dispuși să rămână pe termen lung.

„Dacă vrem să creștem economia mai rapid, avem nevoie de mai multe asemenea investiții ambițioase și de mai mulți investitori care să creadă în Moldova pe termen lung”, a declarat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, proiectul ar putea contribui la crearea unor noi locuri de muncă. La dezvoltarea serviciilor și la dinamizarea activității economice. Atragerea investițiilor private de amploare este importantă și pentru atingerea obiectivului autorităților de a asigura o creștere economică anuală de 4–5%.

Unul dintre obiectivele proiectului este atragerea vizitatorilor din afara Republicii Moldova. Premierul a menționat în mod special potențialul de a atrage turiști și cumpărători din țările vecine.

„Provocarea este să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași. Vrem ca tot mai mulți oameni să vină la Chișinău. Pentru un weekend, cumpărături, restaurante, vinuri și evenimente”, a afirmat Vasile Tofan.

Declarația sugerează că autoritățile văd noul centru comercial nu doar ca pe o investiție în retail, ci și ca pe o oportunitate de a atrage mai mulți vizitatori în capitală. În acest scenariu, cumpărăturile ar putea fi completate de experiențe gastronomice, degustări de vinuri, restaurante și evenimente.

Premierul consideră că dezvoltarea unor asemenea proiecte poate contribui la creșterea atractivității Chișinăului și la diversificarea ofertei pentru vizitatorii din Republica Moldova și din străinătate.

Pe lângă comerț, investiția ar putea avea efecte asupra altor domenii ale economiei. Vasile Tofan a evidențiat potențialul proiectului de a stimula turismul, sectorul HoReCa și serviciile.

Atragerea vizitatorilor din România ar putea crea oportunități suplimentare pentru restaurante, hoteluri și alte afaceri care deservesc turiștii. Totodată, un flux mai mare de vizitatori ar putea contribui la promovarea ofertelor turistice și gastronomice din capitală.

Totuși, efectele concrete vor depinde de modul în care va fi dezvoltat proiectul și de capacitatea acestuia de a atrage clienți atât din Republica Moldova, cât și din străinătate.

Cele două companii implicate în proiect au deja experiență pe piața moldovenească. Pe lângă investițiile anterioare în turism, servicii hoteliere și sănătate, acestea dezvoltă proiecte și în sectorul energetic.

Printre acestea se numără un parc eolian cu o capacitate de peste 40 de megawați și un sistem de stocare a energiei de peste 10 megawați-oră.

Premierul a apreciat faptul că investitorii care cunosc deja piața din Republica Moldova aleg să continue investițiile și să dezvolte proiecte de o amploare mai mare.