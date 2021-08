Unul dintre cei mai populari antrenori din fotbalul european, acuzat că și-a agresat fizic un fotbalist, a ieșit la atac

Gian Piero Gasperini (63 de ani), antrenorul echipei italiene Atalanta Bergamo, a respins, miercuri, acuzaţiile fotbalistului argentinian Alejandro „Papu” Gomez, care a afirmat că tehnicianul a încercat anul trecut să-l agreseze fizic, precizând că din contră „agresiunea fizică” a fost din partea fostului său jucător.

Gian Piero Gasperini neagă acuzațiile fostului elev

„Atitudinea lui Gomez, pe teren şi în afara acestuia, devenise inacceptabilă pentru antrenor şi coechipieri. Agresiunea fizică a fost lui, nu a mea”, a afirmat Gasperini într-o declaraţie acordată publicaţiei La Gazzetta dello Sport, comentând astfel afirmaţiile lui „Papu”, jucătorul echipei FC Sevilla, făcute într-un interviu recent.

„Dar adevăratul motiv pentru care a părăsit clubul din Bergamo este pentru că nu a respectat proprietarii clubului (familia Percassi). Eu sper, însă, că Gomez va continua să fie protagonist pentru prestaţiile sale, aşa cum a fost la Atalanta”, a adăugat tehnicianul italian despre mijlocaşul sud-american, care a părăsit echipa în ianuarie pentru a semna cu Sevilla, tocmai din cauza acestei altercaţii.

„Da, m-a atacat şi cu asta am spus tot. Se poate discuta, OK, dar când este o agresiune fizică este intolerabil. Am cerut o întâlnire cu preşedintele clubului (Antonio Percassi) şi i-am spus că nu am probleme să continui, acceptând că şi eu am greşit. În calitate de căpitan nu m-am comportat bine, dând un exemplu negativ”, a spus Gomez într-un interviu pentru publicaţia argentiniană La Nacion, conform Agerpres.

Alejandro „Papu” Gomez vrea să audă scuze

„Gasperini a încercat să mă bată. Este în regulă să discuți, dar nu pot să accept agresiunea fizică. Așa că, în urma acestui gest, am programat o întâlnire cu Antonio Percassi (n.r. – președintele Atalantei) și i-am spus că sunt dispus să continuăm împreună, recunoscând că am avut partea mea de vină: am oferit un exemplu greșit din postura de căpitan deoarece nu am respectat o indicație din partea antrenorului.

Dar i-am spus președintelui și că vreau ca Gasperini să își ceară scuze. Un club nu poate accepta un antrenor care încearcă să își atace jucătorul. Ziua următoare am avut o întâlnire cu toată echipa. Mi-am cerut scuze de la toată lumea. Cu toate acestea, Gasperini nu a scos nici măcar un cuvânt. După câteva zile, i-am spus președintelui că nu mai vreau să rămân la echipă”, afirma fostul fotbalist al Atalantei.