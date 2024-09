Boris Johnson, declarații șocante. A vrut să invadeze Olanda

Boris Johnson, fostul premier al Marii Britanii, a dezvăluit în cartea sa de memorii că, în timpul pandemiei de Covid-19, a luat în calcul posibilitatea unui atac asupra Olandei. El a menționat că acest scenariu a fost discutat cu oficiali militari de rang înalt, fiind parte dintr-o serie de opțiuni extreme analizate în acea perioadă de criză.

Într-un fragment din cartea sa de memorii, Boris Johnson a dezvăluit că, în apogeul pandemiei de Covid-19, a luat în calcul un „raid naval” pentru a confisca vaccinuri dintr-un depozit olandez. El a considerat că Marea Britanie era discriminată în privința aprovizionării cu vaccinuri, iar această măsură drastică a fost discutată cu înalți oficiali militari în martie 2021, conform detaliilor oferite în cartea sa, „Unleashed”, relatează The Guardian.

Planul propus de fostul premier viza un „raid acvatic”, cum l-a descris el, pentru a asigura doze de vaccinuri necesare în perioada de criză. Această acțiune a fost gândită în contextul în care cererea pentru vaccinuri anti-Covid era extrem de mare, iar Marea Britanie se confrunta cu dificultăți în obținerea lor. Johnson a considerat că țara sa era nedreptățită în distribuția internațională de vaccinuri.

La acel moment, vaccinul AstraZeneca se afla în centrul unei dispute privind exporturile între Regatul Unit și Uniunea Europeană, iar Boris Johnson credea că UE trata Marea Britanie „cu răutate” în cadrul acestui conflict comercial. Aceste tensiuni au alimentat discuțiile privind măsuri extreme pentru a proteja accesul țării la vaccinuri.

Boris Johnson a relatat că „am comandat niște analize pentru a vedea dacă ar fi fezabil din punct de vedere tehnic să lansăm un raid acvatic asupra unui depozit din Leiden, în Țările de Jos, și să luăm ceea ce era legal al nostru și de care Regatul Unit avea nevoie cu disperare”.

„Șefii de stat major ai Marii Britanii au intrat în biroul meu de la nr. 10 (...). Era în jur de ora 18:00, la sfârșitul lunii martie 2021 și, după mai multe zile de deliberări, au ajuns la un verdict.

Văzuseră asedii, schimburi de focuri, salvări de ostatici și situaţii la limită în iminenta breșă mortală. Era clar din felul lor de a fi, totuși, că nu le plăcea cum arăta planul.

A revenit șefului adjunct al Statului Major al Apărării (strategie militară și operațională), generalul-locotenent Doug Chalmers, să le servească drept purtător de cuvânt. «Ei bine, d-le prim-ministru«, a tușit el, «este cu siguranță fezabil»”, a scris în cartea sa de memorii fostul premier al Marii Britanii.

Generalul-locotenent Doug Chalmers, adjunctul șefului Statului Major al Apărării, i-a explicat fostului prim-ministru Boris Johnson că planul propus era „cu siguranță fezabil”. Acesta implica utilizarea unor bărci gonflabile pentru a naviga pe canalele olandeze. Operațiunea ar fi presupus trimiterea unei echipe cu un zbor comercial la Amsterdam, în timp ce o altă echipă ar fi traversat Canalul Mânecii pe timp de noapte în bărci gonflabile.

Odată ajunși la destinație, echipele s-ar fi întâlnit la depozitul vizat, ar fi securizat vaccinurile și apoi s-ar fi retras folosind un camion articulat, îndreptându-se către porturile din Canalul Mânecii pentru a transporta bunurile înapoi în Marea Britanie. Johnson a povestit în detaliu cum ar fi funcționat această operațiune militară, subliniind profesionalismul și creativitatea echipelor implicate.

În cele din urmă, acest plan nu a fost pus în practică, din mai multe motive. Pe de o parte, misiunea ar fi fost dificil de realizat fără a fi detectată, iar pe de altă parte pentru că Marea Britanie ar fi trebuit „să explice de ce invadăm efectiv un aliat de lungă durată al NATO”. Astfel, planul a fost abandonat, în ciuda frustrărilor legate de aprovizionarea cu vaccinuri.

„Desigur, știam că are dreptate și, în secret, am fost de acord cu ceea ce credeau toți, dar nu am vrut să spun cu voce tare că totul este o nebunie”, își încheie fostul premier britanic mărturisirea privind acest episod, potrivit The Independent.