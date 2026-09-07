Registrul Auto Român (RAR) a transmis recomandări pentru șoferii din România privind locul în care ar trebui păstrate extinctorul, trusa de prim ajutor și celelalte elemente de siguranță din mașină. Instituția avertizează că un stingător depozitat într-o zonă greu accesibilă poate deveni inutil în cazul unui incendiu și amintește că echipamentele expirate pot atrage sancțiuni.

Mulți conducători auto nu verifică periodic unde se află extinctorul, trusa medicală sau triunghiurile reflectorizante. În cazul unui incendiu izbucnit în compartimentul motor sau în habitaclu, accesul rapid la stingător poate face diferența.

Dacă acesta este păstrat sub podeaua portbagajului sau acoperit de bagaje voluminoase, timpul necesar pentru a-l scoate poate fi prea mare într-o situație de urgență.

Registrul Auto Român recomandă ca extinctorul să fie amplasat într-un loc ușor accesibil din habitaclu sau în partea superioară a portbagajului, astfel încât să poată fi scos rapid.

RAR atrage atenția și asupra modului în care sunt cumpărate echipamentele obligatorii. Șoferii trebuie să aleagă produse omologate de RAR sau certificate de organisme de omologare echivalente din alte țări.

Certificarea arată că respectivele echipamente au fost fabricate potrivit normelor de siguranță aplicabile.

Un alt aspect pe care șoferii trebuie să îl verifice periodic este termenul de valabilitate înscris pe extinctor și pe trusa medicală de prim ajutor. Dacă aceste echipamente sunt expirate, conducătorii auto pot fi sancționați de polițiștii rutieri în timpul controalelor din trafic.

Data de expirare nu trebuie ignorată, chiar dacă echipamentele nu au fost folosite niciodată. Atât trusa de prim ajutor, cât și extinctorul trebuie să fie în termen și păstrate astfel încât să poată fi folosite rapid atunci când apare o situație de urgență.

Verificarea periodică a acestor elemente poate evita situațiile în care șoferul descoperă abia în timpul unui control sau al unei urgențe că unul dintre produsele obligatorii nu mai este valabil.

RAR a clarificat și una dintre neclaritățile frecvente privind vesta reflectorizantă.

Pentru autoturismele obișnuite, vesta reflectorizantă nu reprezintă o dotare obligatorie prin lege. Obligația se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă sau persoane care au o masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Chiar dacă nu este obligatorie pentru autoturisme, specialiștii recomandă păstrarea unei veste reflectorizante în habitaclu.

Aceasta poate fi utilă mai ales în cazul unei defecțiuni produse pe timp de noapte, când șoferul trebuie să coboare din mașină și să fie cât mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.