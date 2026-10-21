O linie de tramvai care conectează Geneva, din Elveția, cu localități din Franța a fost extinsă cu 1,2 kilometri, prin inaugurarea a trei stații noi în orașul francez Annemasse, în a doua jumătate a lunii octombrie 2026. Proiectul prelungește linia 17 și facilitează accesul călătorilor către centrul orașului, precum și conexiunile cu alte mijloace de transport public.

Potrivit publicației franceze Le Dauphiné Libéré, noul tronson a fost inaugurat la sfârșitul săptămânii trecute. Călătoria de la punctul de frontieră Moillesulaz, dintre Elveția și Franța, până la noul capăt al liniei durează aproximativ 12 minute. Extinderea face parte din eforturile de dezvoltare a transportului public transfrontalier, într-o regiune în care deplasările între cele două țări sunt importante pentru activitățile cotidiene.

Extinderea adaugă 1,2 kilometri traseului existent al liniei 17 și introduce trei stații noi în Annemasse. Prin apropierea tramvaiului de centrul orașului, autoritățile urmăresc să îmbunătățească accesul locuitorilor la transportul public și să faciliteze legăturile cu rețeaua locală de autobuze.

Linia este operată de Transporturile Publice Geneveze (TPG), operatorul de transport public din cantonul Geneva. Tramvaiul a traversat pentru prima dată frontiera franco-elvețiană în decembrie 2019, oferind o legătură directă între rețeaua de transport din Geneva și localitățile franceze învecinate.

Înainte de această nouă extindere, linia 17 transporta aproximativ 11.000 de călători pe zi. Volumul de pasageri evidențiază rolul pe care această legătură îl are în mobilitatea transfrontalieră, deși datele disponibile nu indică deocamdată câți călători suplimentari ar putea utiliza noile stații.

Dezvoltarea liniei de tramvai are ca obiectiv îmbunătățirea transportului public în zona de frontieră și reducerea dependenței de autoturismele personale.

O conexiune mai apropiată de centrul orașului poate facilita deplasările către locurile de muncă, servicii și alte puncte de interes, fără ca toate călătoriile să fie realizate cu mașina.

Un alt element al proiectului este amenajarea unei parcări de tip park-and-ride la noul capăt al liniei. Acest tip de infrastructură le permite șoferilor să își lase autoturismele într-o parcare și să își continue drumul cu transportul public.

Potrivit Consiliului Departamental Haute-Savoie, investiția se înscrie în strategia de îmbunătățire a mobilității din departamentul francez. Eficiența măsurilor va depinde însă și de frecvența tramvaielor, de integrarea cu autobuzele și de capacitatea infrastructurii de a prelua cererea de transport.

Extinderea liniei 17 din zona Geneva–Annemasse oferă un exemplu de dezvoltare a transportului public dincolo de limitele administrative și naționale. Legăturile de acest tip pot simplifica naveta zilnică și pot contribui la conectarea mai eficientă a localităților dintr-o regiune metropolitană.

În România, dezvoltarea transportului urban și metropolitan este urmărită și prin proiectul unei rețele de tram-tren la Oradea. Inițiativa vizează integrarea unor caracteristici ale tramvaiului și trenului pentru a conecta mai eficient orașul cu zona înconjurătoare.

Cele două proiecte au contexte și configurații diferite, dar reflectă interesul pentru soluții de transport public care să răspundă deplasărilor dintre centrele urbane și localitățile apropiate.