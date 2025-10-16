Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile

Fanii universului The Witcher au motive să fie entuziasmați: sezonul 4 al seriei fenomen va fi disponibil pe Netflix începând cu 30 octombrie 2025, a anunțat plaforma de streaming.

Adaptarea după cărțile lui Andrzej Sapkowski, devenită un adevărat fenomen global, continuă să îmbine aventură, magie și dramă, aducând pe micile ecrane o lume complexă, plină de monștri, vrăjitoare și eroi cu trecuturi întunecate.

The Witcher urmărește aventurile lui Geralt din Rivia, un vânător de monștri cunoscut sub numele de Witcher. Acești războinici au fost supuși unor experimente magice care le-au conferit abilități supranaturale și o longevitate peste cea a oamenilor obișnuiți.

Geralt cutreieră continentul, confruntându-se cu creaturi fantastice, dar și cu intrigi politice, conflicte între regate și dileme morale care testează limitele umanității.

Pe lângă Geralt, seria se concentrează pe Ciri, tânăra prințesă cu un destin legat de soarta lumii, și pe Yennefer, vrăjitoarea puternică a cărei loialitate și ambiție influențează în mod direct viețile celorlalți. Relațiile complexe dintre aceste personaje și legăturile lor cu magia, politica și monștri creează un univers bogat, plin de surprize și tensiune.

Sezonul 4 preia firul narativ de unde s-a oprit cel precedent, după bătălii și trădări care au zguduit continentul. Fanii se pot aștepta la noi alianțe, noi conflicte și întrebări morale puternice, toate plasate într-un peisaj fantastic detaliat, de la orașe medievale la păduri periculoase și teritorii neexplorate.

Showrunnerii promit explorarea trecutului lui Ciri și a legăturii sale cu Geralt, dar și aprofundarea intrigilor dintre regate, care amenință să dezbine lumea oamenilor și a magiei. Sezonul 4 va aduce în prim-plan personaje secundare care vor influența dramatic povestea, dar și noi creaturi fantastice care vor testa abilitățile Witcher-ilor.

Bătăliile vor fi spectaculoase, magia va fi omniprezentă, iar drama personală a personajelor va da profunzime acțiunii, menținând tensiunea episod după episod.

Toate episoadele sezonului 4 vor fi disponibile simultan pe Netflix, începând cu 30 octombrie 2025, permițând maratoanele tradiționale ale fanilor. Sezonul va fi accesibil exclusiv abonaților Netflix, fără a fi nevoie de achiziții suplimentare.

Pentru cei care nu sunt încă abonați, platforma oferă mai multe tipuri de abonamente lunare, cu calitate HD și Ultra HD, pentru vizionare pe televizoare, tablete, computere sau telefoane mobile.

Seria a devenit un fenomen global nu doar datorită acțiunii și efectelor vizuale spectaculoase, ci și pentru complexitatea personajelor și a lumii construite cu grijă. The Witcher combină aventura clasică de fantasy cu teme profunde: lupta dintre bine și rău, moralitatea în fața violenței, sacrificiul și puterea destinului.

Sezonul 4 promite să ducă această poveste mai departe, consolidând franciza ca una dintre cele mai captivante din universul streaming-ului global. Fanii aventurilor pline de magie, monștri și intrigi politice nu au motive să rateze acest sezon, care se anunță unul epic și emoționant.