Un român a fost ucis în Germania. Suspectul este un tânăr american

Un român a fost ucis în Germania. Suspectul este un tânăr american
rașul Füssen din sudul Germaniei a devenit scena unei tragedii după uciderea violentă a unui român în vârstă de 29 de ani. Potrivit procurorilor din Kempten, cazul este anchetat ca omor, iar detaliile prezentate arată gravitatea atacului și identitatea suspectului, conform ȘtiriDiaspora.

Român ucis în Germania. Victima, atacată în propria locuință

Raportul preliminar indică faptul că bărbatul român a fost rănit grav prin înjunghiere și strangulare în apartamentul său. Vecinii, alertați de zgomote și strigăte, au chemat imediat autoritățile. Echipajele medicale au reușit să îl stabilizeze și să îl transporte la spital, unde a fost operat de urgență.

Deși medicii au intervenit rapid, leziunile suferite s-au dovedit a fi critice. După câteva zile de spitalizare, tânărul român a decedat. Procuratura din Kempten a confirmat încadrarea cazului la omor.

Poliție Germania. Sursă foto: Unsplash

Suspectul, un cetățean american

Anchetatorii au stabilit că principalul suspect este un bărbat american de 25 de ani, aflat în Germania cu viză turistică. Acesta a fost reținut fără opoziție și se află în custodia poliției, urmând să fie inculpat oficial pentru omor.

Autoritățile germane colaborează cu partenerii americani pentru a verifica eventualele antecedente penale ale suspectului și a contura un profil complet.

Ancheta este în desfășurare

Zona centrală a orașului Füssen a rămas puternic marcată de incident, iar comunitatea locală a transmis condoleanțe familiei victimei. Procurorii investighează toate circumstanțele și iau în calcul atât o posibilă motivație personală, cât și alte piste.

Cazul rămâne în atenția opiniei publice, fiind una dintre cele mai grave infracțiuni recente din regiune.

Un alt român a fost împușcat mortal în Germania, la o nuntă

Un alt incident grav a avut loc duminică, 23 martie, în orașul german Furth, unde un român de 47 de ani a fost împușcat mortal în timpul unei nunți la care erau prezenți sute de invitați. Autoritățile germane au deschis o anchetă, în timp ce un cetățean francez s-a predat poliției din Franța, declarând că el este autorul atacului.

Conform agenției DPA, bărbatul suspectat că a tras focurile de armă s-a prezentat de bunăvoie la poliția franceză și a recunoscut implicarea în evenimentul de la Furth.

Românul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața, rănile suferite fiindu-i fatale.

 

