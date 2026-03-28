Social

Un profesor de matematică din județul Tulcea, acuzat că rezolva testele și exercițiile date elevilor cu AI

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un scandal de amploare a izbucnit la o școală din județul Tulcea, după ce un profesor de matematică a fost acuzat de părinți că folosește chatboți cu inteligență artificială la ore pentru a rezolva testele și exercițiile date elevilor.

Cadrul didactic nu ar stăpâni suficient materia predată și ar apela frecvent la ChatGPT

Cadrul didactic, în vârstă de 57 de ani, ar fi terminat facultatea la vârsta de 55 de ani, iar la concursul pentru ocuparea postului la școala din localitatea Mihai Bravu a obținut nota 5,67, insuficientă pentru titularizare.

Potrivit reclamațiilor părinților, profesorul nu ar stăpâni suficient materia predată și ar apela frecvent la ChatGPT pentru a oferi explicații în timpul orelor. Elevii au explicat că răspunsurile primite sunt adesea generale, superficiale și neadaptate nivelului lor de înțelegere, ceea ce le îngreunează procesul de învățare. De asemenea, aceștia au afirmat că lecțiile nu le sunt explicate clar, ceea ce duce la confuzii și rezultate slabe.

Profesorul, ironizat de elevi

Atmosfera din clasă ar fi tensionată, iar profesorul și-ar fi pierdut autoritatea în fața elevilor, ajungând să fie ironizat.

O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
Zelenski cere Europei și lui Donald Trump două lucruri: arme nucleare și Ucraina în NATO
Zelenski cere Europei și lui Donald Trump două lucruri: arme nucleare și Ucraina în NATO
Elevi

Elevi. Sursa foto: Freepik

Părinții consideră situația gravă și au sesizat autoritățile locale, inclusiv primarul, cerând măsuri concrete pentru rezolvarea problemei. Cazul a ajuns, de asemenea, în atenția Inspectoratului Școlar din județ.

Conducerea unității de învățământ a susținut că nu au fost depuse plângeri oficiale

Profesorul predă la această școală de anul trecut și nu este titular pe post, aspect care ridică semne de întrebare în rândul comunității locale.

Cu toate acestea, conducerea unității de învățământ a susținut că, până în prezent, nu au fost depuse plângeri oficiale împotriva cadrului didactic. Directoarea școlii a refuzat să comenteze cazul, iar profesorul nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzațiilor, potrivit observatornews.ro.

Datele arată că numărul profesorilor suplinitori a crescut cu 80% în perioada 2011-2024.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:13 - O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
23:04 - Cum îți dai seama din primele minute dacă o locuință are probleme ascunse
22:54 - O companie aeriană va introduce o nouă opțiune de confort pentru pasagerii de la clasa economică
22:40 - Zelenski cere Europei și lui Donald Trump două lucruri: arme nucleare și Ucraina în NATO
22:38 - Un obiect de la bordul ISS a stârnit mii de speculații online. Ce sunt, de fapt, tentaculele cu care era dotat
22:27 - Un profesor de matematică din județul Tulcea, acuzat că rezolva testele și exercițiile date elevilor cu AI

HAI România!

Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Interregnul nostru!

Proiecte speciale