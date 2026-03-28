Un profesor de matematică din județul Tulcea, acuzat că rezolva testele și exercițiile date elevilor cu AI

Un scandal de amploare a izbucnit la o școală din județul Tulcea, după ce un profesor de matematică a fost acuzat de părinți că folosește chatboți cu inteligență artificială la ore pentru a rezolva testele și exercițiile date elevilor.

Cadrul didactic, în vârstă de 57 de ani, ar fi terminat facultatea la vârsta de 55 de ani, iar la concursul pentru ocuparea postului la școala din localitatea Mihai Bravu a obținut nota 5,67, insuficientă pentru titularizare.

Potrivit reclamațiilor părinților, profesorul nu ar stăpâni suficient materia predată și ar apela frecvent la ChatGPT pentru a oferi explicații în timpul orelor. Elevii au explicat că răspunsurile primite sunt adesea generale, superficiale și neadaptate nivelului lor de înțelegere, ceea ce le îngreunează procesul de învățare. De asemenea, aceștia au afirmat că lecțiile nu le sunt explicate clar, ceea ce duce la confuzii și rezultate slabe.

Atmosfera din clasă ar fi tensionată, iar profesorul și-ar fi pierdut autoritatea în fața elevilor, ajungând să fie ironizat.

Părinții consideră situația gravă și au sesizat autoritățile locale, inclusiv primarul, cerând măsuri concrete pentru rezolvarea problemei. Cazul a ajuns, de asemenea, în atenția Inspectoratului Școlar din județ.

Profesorul predă la această școală de anul trecut și nu este titular pe post, aspect care ridică semne de întrebare în rândul comunității locale.

Cu toate acestea, conducerea unității de învățământ a susținut că, până în prezent, nu au fost depuse plângeri oficiale împotriva cadrului didactic. Directoarea școlii a refuzat să comenteze cazul, iar profesorul nu a putut fi contactat pentru a răspunde acuzațiilor, potrivit observatornews.ro.

Datele arată că numărul profesorilor suplinitori a crescut cu 80% în perioada 2011-2024.