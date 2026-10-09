Un plop verde s-a prăbușit cu tot cu rădăcini în Sectorul 6 al Capitalei, avariind patru autoturisme și un scuter. Trunchiul arborelui nu s-a rupt, iar cauza incidentului urmează să fie stabilită în urma verificărilor tehnice, a anunțat vineri Primăria Sectorului 6.

Echipele Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 au verificat situația la fața locului. Potrivit autorității locale, arborele era verde, nu uscat, și a căzut împreună cu rădăcinile.

Primăria Sectorului 6 a anunțat că o echipă va oferi asistență proprietarilor mașinilor și scuterului avariate. Aceștia vor primi sprijin și îndrumare pentru parcurgerea procedurilor legale necesare recuperării pagubelor.

„Înțelegem îngrijorarea oamenilor și situația dificilă în care se află proprietarii bunurilor avariate. Regretăm pagubele produse și tratăm acest incident cu toată seriozitatea”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Autoritatea locală a precizat că toate lucrările de toaletare și defrișare pentru care au fost emise avize în zona respectivă au fost efectuate integral.

Cauza exactă a prăbușirii va fi stabilită în urma constatărilor tehnice, potrivit reprezentanților primăriei.

„Siguranța cetățenilor și protejarea bunurilor lor sunt prioritare. Vom face verificările necesare și vom lua măsurile care se impun pentru a reduce riscurile și a preveni, pe cât posibil, producerea unor incidente similare”, a mai transmis administrația locală.