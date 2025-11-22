Un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe Salina Turda

Horea Tudor Vușcan, om de afaceri cunoscut pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu bitcoin, a pus sechestru pe acțiunile pe care Primăria Turda le deține la Salina Turda SA, una dintre principalele atracții turistice din Transilvania.

Afaceristul are de recuperat de la Primăria Turda peste 9 milioane de lei, iar printr-un executor judecătoresc a pus sechestru pe acțiunile pe care instituția le deține la Salina Turda SA, societate de tip închis al cărei unic acționar este Primăria Municipiului Turda.

Pe termen scurt, instituția a obținut în instanță suspendarea executării silite a instituției, prin preluarea societății care administrează salina, până la pronunțarea pe fond a contestației la executare. Termenul în acest proces a fost stabilit pentru 9 decembrie 2025.

Salina Turda SA a raportat în 2024 un profit de 7,9 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 41 de milioane de lei, după ce în 2023 obținuse un profit net de 7,4 milioane de lei. Societatea are 125 de angajați, iar numărul vizitatorilor a crescut de la 601.627 în 2023 la peste 700.000 în 2024.

Horea Tudor Vușcan, din Oradea, a înființat în 2013 prima platformă de tranzacționare a monedei virtuale bitcoin din România. În prezent, el se prezintă ca un antreprenor de succes, cu afaceri evaluate la milioane de euro.

Horea Vușcan a preluat prin cesiune o parte din sumele pe care Primăria Turda le datora Societății de Transport Public SA Alba Iulia, companie care a operat între 2010 și 2019 serviciul de transport public de călători în municipiul din județul Cluj. Sumele vizau accesorii și penalități de întârziere stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Diferendele juridice dintre cele două părți au fost soluționate în zeci de procese, iar Primăria Turda a fost obligată, în final, să achite societății din Alba Iulia peste 30 de milioane de lei.

Suma de 9.089.467 de lei pe care Primăria Turda o datorează afaceristului din Oradea include 7.812.367 de lei, debitul principal, și 1.047.614 lei, penalități de întârziere. Executarea silită a început în 2021, a fost oprită în 2022 și a fost reluată în 2024.

În octombrie 2024, instituția a deschis procesul prin care contestă executarea silită, procedură declanșată prin preluarea forțată a societății Salina Turda SA. Vușcan solicită și 2,6 milioane de lei, sumă plătită de Salina Turda administrației locale din dividendele anului 2023.

Judecătoria Turda a respins cererea lui de validare a popririi, argumentând că astfel de venituri ale primăriei nu pot fi urmărite „de niciun creditor pentru nicio categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare silită”. Vușcan a contestat hotărârea la Tribunalul Cluj.

În 2022, Primăria Turda a transmis Instituției Prefectului Cluj o adresă prin care solicita sprijin pentru alocarea a 24,6 milioane de lei. Suma includea debitul de 9,089 milioane de lei datorat creditorului-cesionar Horea Tudor Vușcan, precum și 15,35 milioane de lei rezultate din penalități de 1% pe zi stabilite prin convenția semnată în 2019 cu STP SA, la care se adăugau cheltuielile aferente executării silite.

Primăria Turda a detaliat, în acțiunea prin care a obținut suspendarea executării, motivele pentru care societatea care administrează Salina Turda trebuie să rămână în proprietatea statului.

„Executarea silită asupra celor 10.750 de acțiuni deținute la Salina Turda SA ar genera un prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare pentru comunitatea locală. Aceste acțiuni reprezintă un activ strategic de importanță economică, culturală și turistică majoră, iar vânzarea lor forţată, respectarea procedurilor legale, ar afecta grav interesele publice și funcționarea administrației locale.

„Instanţa de fond (Judecătoria Turda a respins cererea de suspendare – n.r.) ar fi trebuit să ia în considerare impactul economic devastator pe care pierderea controlului asupra Salinei Turda S.A l-ar avea asupra municipiului Turda. Societatea este un pilon al economiei locale generând o cifră de afaceri de 34.060.610 lei în 2022 și atrăgând 601.627 de turiști în 2023, cu o creștere de 12% față de anul precedent”, afirmau reprezentanții instituției.

Primăria Turda mai arată că, fără dividendele generate de Salina Turda SA, municipalitatea ar putea ajunge să majoreze taxele sau să reducă cheltuielile pentru servicii publice, măsuri care ar afecta direct calitatea vieții locuitorilor și ar compromite dezvoltarea pe termen lung a orașului.

„Acest prejudiciu financiar ar fi extrem de dificil de recuperat, mai ales dacă acțiunile sunt vândute la un preț subevaluat în cadrul executării silite. Salina Turda este un angajator important în regiune. Acești angajați contribuie la stabilitatea economică a familiilor din Turda, iar salariile lor susțin consumul local, alimentând economia orașului”, se mai arăta în documentul administrației locale.

Instituția subliniază și investițiile realizate constant sub controlul public al Municipiului Turda, investiții care au contribuit la modernizarea infrastructurii, la îmbunătățirea accesibilității și la promovarea obiectivului.

„Dacă acțiunile Salina Turda SA sunt transferate unui acționar privat axat pe maximizarea profitului pe termen scurt, există un risc semnificativ ca gestionarea salinei să devină orientată exclusiv spre profit, în detrimentul calității serviciilor oferite turiștilor. O astfel de gestionare ar putea implica reducerea investițiilor în mentenanță, ceea ce ar afecta siguranța și experiența turiștilor, creșterea tarifelor de acces, făcând salina mai puțin accesibilă pentru turiștii cu bugete limitate”, se mai în document, potrivit libertatea.ro.

Horea Vușcan a cerut respingerea solicitării Primăriei Turda și a arătat că titlul executoriu reprezintă o hotărâre judecătorească pronunțată într-o procedură menită să asigure acoperirea creanțelor într-un termen rezonabil.

„De la dată sesizării instanței cu cererea de emitere a unei ordonanțe de plata (02.03.2021) au trecut 3 ani și 9 luni, iar de la dată pronunțării titlului executoriu au trecut 3 ani și 8 luni. Prelungirea acestei perioade în care creditorul nu își satisface creanța contravine scopului urmărit de legiutor atunci când a stabilit această procedura specială. Au trecut aproape 4 ani de la dată declanșării executării silite și nu s-a recuperat nicio sumă de bani din creanța de peste 9 milioane de lei. Odată cu prezentul demers, contestatoarea se face vinovată de realizarea unui abuz de drept procesual, conduita manifestată depășind cu mult limitele firești care reglementează accesul liber la justiţie”, a declarat acesta, prin intermediul avocaților.

Avocații au adăugat: „Prin refuzul de a executa sentința, autoritățile naționale au lipsit reclamantul de un acces efectiv la justiție în faza de executare. În consecință, statul nu poate să refuze, să omită sau să întârzie în mod nerezonabil executarea unei asemenea hotărâri, lipsa fondurilor nefiind considerat un motiv justificat pentru întârziere”.

Magistratul de la Tribunalul Cluj a admis, în final, cererea Primăriei Turda și a dispus suspendarea temporară a executării silite. În motivare, judecătorul arată că Salina Turda nu poate fi privită ca un simplu activ economic, ci ca un element al identității culturale românești.

„Vânzarea acţiunilor Salina Turda SA către un acționar privat, ar trebui să aibă loc doar în momentul care se va constata pe fond că executarea silită demarată este conformă cu cerinţele legale. Deşi este executorie, hotărârea ce stă la baza demarării prezentei executări silite, aceasta nu este definitivă, fiind înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti mai multe litigii ce vizează desfiinţarea titlului executoriu”, a spus judecătorul.

Potrivit acestuia, continuarea executării silite în această etapă, care ar putea duce la transferul controlului asupra Salina Turda SA către o entitate privată, reprezintă un motiv solid pentru suspendarea temporară a executării până la soluționarea contestației.

Exploatarea sării la Salina Turda datează din epoca romană. Salina a fost închisă în 1932 și redeschisă pentru public și pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii în 1992.

Între 2008 și 2010, obiectivul a trecut printr-un amplu proces de modernizare, finanțat cu aproape 6 milioane de euro din fonduri europene. Investiția a sporit considerabil notorietatea salinei, care a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, atât de vizitatori din țară, cât și din străinătate.