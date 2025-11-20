Omul de afaceri Dan Dinu a câștigat procesul deschis de USR Timiș

Omul de afaceri timișorean Dan Dinu a câștigat procesul intentat de USR Timiș și de publicația Articulat.ro, al cărei redactor-șef e Bogdan Marta, fost corespondent Mediafax și fost consilier al lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara.

Dan Dinu a cerut despăgubiri de un milion de euro după ce a fost prezentat în presă drept condamnat penal pentru ultraj, în urma relatării unui incident în care fusese implicat.

Fost rugbyst devenit om de afaceri fusese condamnat, însă obținuse ștergerea faptei din cazier la momentul publicării articolului, iar în aceste condiții a solicitat instanței să îi repare imaginea și a susținut că este ținta unor atacuri denigratoare.

În primă instanță, judecătorii nu i-au dat dreptate lui Dan Dinu, însă în apel pretențiile sale au fost considerate întemeiate, cu excepția sumei foarte mari cerute ca despăgubiri.

Judecătorii au stabilit că afirmațiile publicate pe 26 ianuarie 2024 pe articulat.ro, precum și preluarea lor pe pagina USR Timiș, au avut un caracter ilicit și au depășit limitele libertății de exprimare. Totodată, au înlăturat obligațiile de plată impuse inițial reclamantului, însă au respins restul solicitărilor, inclusiv cererea de daune morale.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 30 de zile.

Potrivit stiripesurse, Dan Dinu va contesta decizia de la Timișoara la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde urmărește să obțină despăgubiri deoarece consideră că reputația i-a fost afectată. El a afirmat anterior că ar dona banii copiilor defavorizați.

Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz, a decis să scoată la licitație spațiul în care Dan Dinu are Berăria 700. Omul de afaceri a plătit ani la rând o chirie fixă, după ce investise bani în renovarea spațiului care fusese lăsat în paragină, însă primăria consideră acum că această investiție s-a amortizat și a anunțat majorarea chiriei.

Rămâne de văzut dacă Dan Dinu, aflat în conflict cu Dominic Fritz, va reuși să câștige licitația pentru acest spațiu ultracentral.