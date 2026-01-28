Un covăsnean este anchetat pentru pornografie infantilă, după ce în telefoanele lui au fost găsite mii de poze

Un bărbat de 38 de ani este anchetat pentru pornografie infantilă, după ce în telefoanele lui au fost găsite peste 3.000 de fotografii cu copii în ipostaze sexuale. Potrivit IPJ Covasna, unele dintre victime erau de vârste foarte mici și ar fi fost supuse unor acte de exploatare sexuală.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna, care au acționat împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Polițiștii au arătat că, în perioada 2024–2025, bărbatul ar fi obținut, deținut pe mai multe sisteme informatice și distribuit fișiere foto și video care înfățișează victime în ipostaze sexuale explicite.

Anchetatorii mai spun că aceasta a folosit mai multe telefoane mobile și dispozitive de stocare pentru a salva imaginile.

„În urma percheziţiilor informatice efectuate, de către poliţişti, asupra dispozitivelor aparţinând persoanei cercetate (telefoane mobile, unităţi de stocare), au fost descoperite peste 3.000 de fişiere foto reprezentând material pornografic cu minori, o parte semnificativă dintre acestea vizând copii de vârste foarte mici aflaţi în ipostaze sexuale explicite sau supuşi unor acte de exploatare sexuală evidentă”, au mai spus poliţiştii.

Marți, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Covasna l-au reținut pe bărbat, iar ulterior au înaintat Tribunalului Covasna, prin judecătorul de drepturi și libertăți, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cazul din Covasna a apărut la o săptămână după ce primarul din Izvoarele a fost acuzat de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor. În intervalul august-septembrie 2025, primarul din comuna Izvoarele, acesta i-ar fi cerut unei fete de 13 ani să îi trimită fotografii în ipostaze intime. Conversațiile au avut loc pe platforma Snapchat. Mai mult, edilul i-a trimis fetei un material pornografic. Ulterior, primarul a încercat să îi convingă pe părinții copilei să nu apeleze la ajutorul autorităților.