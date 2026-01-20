Primarul din Izvoarele, acuzat că i-ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani, reținut

Update. Primarul comunei Izvoarele, din județul Giurgiu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.

„În urma activităţilor desfăşurate, la data de 19 ianuarie 2026, de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu, a fost dispusă reţinerea unui bărbat, de 46 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor”, au anunțat, marți seară, IGPR şi DIICOT.

În perioada august–septembrie 2025, primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, ar fi solicitat, într-o conversație online, unei victime minore în vârstă de 13 ani să realizeze și să îi trimită, prin intermediul unei rețele sociale, imagini în ipostaze sexuale explicite. În aceeași împrejurare, bărbatul i-ar fi transmis persoanei vătămate un material pornografic.

De asemenea, în luna ianuarie 2026, acesta, împreună cu o altă persoană, ar fi încercat să îi determine, prin corupere, pe părinții minorei să nu sesizeze organele de urmărire penală sau instanța civilă și să își retragă ori să nu dea declarații într-o cauză penală sau civilă, oferindu-le în schimb un teren agricol.

Știre inițială. Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate din Giurgiu au făcut, luni, percheziții într-un dosar ce vizează pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor, după ce primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, au anunțat că luni, 19 ianuarie 2026, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții și la locuința unui suspect, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând să dispună percheziții informatice.

„Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu. Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Giurgiu”, se mai arată în comunicatul de presă emis de DIICOT.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că în acest dosar este vizat primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, care urmează să fie audiat.

Cazacu este acuzat că ar fi trimis, prin rețeaua de socializare Snapchat, imagini indecente unei fete de 13 ani. Părinții acesteia au obținut un ordin de protecție care îi interzice edilului să se apropie de fată și de familia ei, precum și să îi contacteze.

Edilul a anunțat pe rețelele de socializare că a fost deschis un dosar penal și le-a cerut celor care îl cunosc să nu îi „pomenească numele în discuții despre acea familie”.

„Pe această cale vreau să vă rog pe toţi prietenii, pe toţi cunoscuţii: nu vreau să-mi pomeniţi numele în discuţii despre acea familie, nu vreau să faceţi vreo discuţie de mine, nu trebuie absolut nimic. Este un dosar penal deschis în paralel, instanţa îşi va face datoria, la finalul acelui proces şi acelui dosar penal instanţa va hotărî dacă sunt sau nu sunt vinovat”, a spus edilul, pe

Totodată, el s-a suspendat din PNL, partid sub sigla căruia a fost ales.