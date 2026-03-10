Social

Un bărbat din Iași, arestat după ce a atacat un polițist

Comentează știrea
Un bărbat din Iași, arestat după ce a atacat un polițistSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Un incident violent a avut loc în județul Iași, unde un bărbat a fost arestat preventiv după ce a atacat un polițist aflat în serviciu, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani.

Un bărbat din Iași a atacat un polițist

Evenimentul s-a petrecut pe 5 martie 2026, în jurul orei 19:36, pe un drum public din satul Crucea, comuna Lungani. Conform anchetatorilor, inculpatul, identificat ca B.S., a lovit un agent de poliție cu pumnul în care ținea o piatră.

Loviturile au vizat zona coastelor și fața polițistului, provocându-i dureri și disconfort semnificativ, inclusiv o leziune la nivelul buzei superioare. Victima, U.G.V., se afla în acel moment în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Poliție

Poliție. Sursa foto: Pixabay

„Inculpatul B.S., în data de 05.03.2026, în jurul orei 19:36, în timp ce se afla pe drumul public din satul Crucea, comuna Lungani, judeţul Iaşi, l-a lovit cu pumnul în care ţinea o piatră, în zona coastelor şi în zona feţei, la nivelul buzei superioare, pe numitul U.G.V., agent de poliţie, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzându-i acestuia suferinţe fizice”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani.

Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic
Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic

A fost arestat preventiv

Parchetul a precizat că fapta este considerată ultraj, infracțiune gravă care se pedepsește conform legislației românești. Agresorul a fost reținut inițial pentru cercetări, iar ulterior a fost prezentat Judecătoriei Pașcani cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța a aprobat cererea procurorilor, iar bărbatul rămâne în custodia autorităților pe durata anchetei.

Conform specialiștilor, agresiunea împotriva unui polițist reprezintă nu doar o infracțiune împotriva unei persoane, ci și o încălcare gravă a ordinii publice și a siguranței comunității.

Investigațiile continuă

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, inclusiv dacă acesta a fost spontan sau premeditat. Totodată, se va analiza contextul în care bărbatul a ajuns să folosească un obiect contondent în atac, pentru a evalua eventuale agravante care ar putea influența măsura sancțiunii.

Autoritățile locale fac apel la cetățeni să coopereze și să informeze poliția în cazurile de violență, pentru a preveni situații similare și a asigura siguranța comunităților rurale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
13:13 - AI, aliat în diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer. Speranță pentru milioane de pacienți
13:03 - Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic
12:58 - Guvernul pregătește schimbări legislative pentru accelerarea investițiilor în rețeaua de energie electrică
12:51 - Apple își crește semnificativ producția de iPhone în India. Număr record de dispozitive fabricate în 2025
12:39 - Momentul secret care a rupt legătura dintre Harry și Familia Regală

HAI România!

Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj

Proiecte speciale