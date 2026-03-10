Un bărbat din Iași, arestat după ce a atacat un polițist

Un incident violent a avut loc în județul Iași, unde un bărbat a fost arestat preventiv după ce a atacat un polițist aflat în serviciu, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani.

Evenimentul s-a petrecut pe 5 martie 2026, în jurul orei 19:36, pe un drum public din satul Crucea, comuna Lungani. Conform anchetatorilor, inculpatul, identificat ca B.S., a lovit un agent de poliție cu pumnul în care ținea o piatră.

Loviturile au vizat zona coastelor și fața polițistului, provocându-i dureri și disconfort semnificativ, inclusiv o leziune la nivelul buzei superioare. Victima, U.G.V., se afla în acel moment în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Parchetul a precizat că fapta este considerată ultraj, infracțiune gravă care se pedepsește conform legislației românești. Agresorul a fost reținut inițial pentru cercetări, iar ulterior a fost prezentat Judecătoriei Pașcani cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța a aprobat cererea procurorilor, iar bărbatul rămâne în custodia autorităților pe durata anchetei.

Conform specialiștilor, agresiunea împotriva unui polițist reprezintă nu doar o infracțiune împotriva unei persoane, ci și o încălcare gravă a ordinii publice și a siguranței comunității.

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele incidentului, inclusiv dacă acesta a fost spontan sau premeditat. Totodată, se va analiza contextul în care bărbatul a ajuns să folosească un obiect contondent în atac, pentru a evalua eventuale agravante care ar putea influența măsura sancțiunii.

Autoritățile locale fac apel la cetățeni să coopereze și să informeze poliția în cazurile de violență, pentru a preveni situații similare și a asigura siguranța comunităților rurale.