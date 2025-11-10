Un bărbat din Galați, împușcat de polițiști. Atacase un agent cu o sabie în curtea fostei concubine

Intervenția polițiștilor din comuna Tălpici, județul Galați, s-a transformat într-o situație extrem de periculoasă după ce un bărbat vizat de un ordin de protecție a încercat să lovească un agent cu o sabie. Polițiștii au ripostat folosind armamentul din dotare, rănindu-l la picioare. „Agenții de poliție au executat mai multe focuri cu armamentul din dotare, atât în plan vertical cât și asupra agresorului, acesta fiind rănit în zona membrelor inferioare”, au anunțat polițiștii de la Secția 6 Poliție Tecuci.

Potrivit informațiilor din surse judiciare, polițiștii de la Secția 6 Poliție Tecuci se aflau la domiciliul unei femei care sesizase anterior un caz de violență domestică. În curtea locuinței se afla fostul concubin, împotriva căruia exista un ordin de protecție.

„Bărbatul avea asupra sa o sabie și s-a manifestat agresiv, încercând să lovească un polițist, motiv pentru care agenții de poliție au executat mai multe focuri cu armamentul din dotare, atât în plan vertical cât și asupra agresorului, acesta fiind rănit în zona membrelor inferioare”, se arată în declarație.

După ce a fost rănit, bărbatul a fost imobilizat și preluat de echipajul medical sosit la fața locului, fiind conștient în momentul intervenției. „Se continuă cercetările”, au precizat aceleași surse.

Incidentul are loc la doar două zile după un cazul dramatic petrecut în județul Teleorman, unde o femeie a fost înjunghiată pe o stradă dintr-o comună. Victima a murit în ciuda eforturilor medicilor de a o resuscita. Potrivit IPJ Teleorman, femeia fusese ucisă de soțul ei, de care se despărțise de câteva luni și împotriva căruia exista un ordin de restricție. Martorii au relatat că, după atac, bărbatul de 42 de ani a fugit acasă și a încercat să se sinucidă, rănindu-se la gât, torace și braț. A fost transportat în stare critică la Spitalul de Urgență din Alexandria, unde medicii sunt rezervați în privința evoluției sale.

Cei doi aveau trei copii cu vârste de 3, 4 și 6 ani. După separare, copiii au rămas împărțiți între părinți: cei doi mai mari locuiau cu tatăl, iar cel mic cu mama, potrivit impactnews24.ro.