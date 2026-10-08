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UE trimite României și Bulgariei imagini din satelit cu atacurile din Marea Neagră

UE trimite României și Bulgariei imagini din satelit cu atacurile din Marea NeagrăAtacuri Marea Neagră. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană pune la dispoziția României și Bulgariei imagini din satelit pentru evaluarea situației din Marea Neagră, după atacurile asupra unor nave comerciale în zonele economice exclusive ale celor două state.

Decizia vine la solicitarea Bucureștiului și Sofiei și urmărește îmbunătățirea capacității autorităților de a monitoriza situația maritimă într-o zonă afectată tot mai direct de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Anunțul a fost făcut miercuri, 7 octombrie, la Bruxelles, de Christian Wigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. El a precizat că Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) oferă, la rândul său, sprijin autorităților române și bulgare pentru creșterea nivelului de siguranță și de cunoaștere a situației din Marea Neagră.

România și Bulgaria au cerut imagini din satelit

Potrivit Comisiei Europene, ambele state au solicitat imagini din satelit după atacurile recente, iar Uniunea Europeană a început să furnizeze aceste date.

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Imaginile sunt destinate consolidării „cunoașterii situației” maritime, într-un moment în care securitatea navigației comerciale din Marea Neagră a devenit o preocupare directă pentru statele membre aflate pe flancul estic al UE.

Măsura vine după două incidente grave. La 5 octombrie, o navă care transporta cereale a fost atacată în zona economică exclusivă a României. Potrivit unei declarații a Uniunii Europene în cadrul OSCE, doi membri ai echipajului au fost uciși, iar 11 persoane au fost salvate de Garda de Coastă Română.

Un incident similar a avut loc în ziua următoare, în zona economică exclusivă a Bulgariei. UE a condamnat atacurile asupra navelor comerciale și a cerut instituirea unui moratoriu imediat asupra atacurilor împotriva vaselor comerciale și infrastructurii portuare.

Comisia Europeană: Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile

Christian Wigand a transmis că atacurile asupra transportului comercial sunt „complet inacceptabile” și a subliniat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are efecte directe asupra securității maritime din Marea Neagră.

Oficialul european a avertizat că situația reprezintă o amenințare pentru securitatea maritimă și libertatea de navigație. Comisia a cerut Rusiei să înceteze acțiunile care pun în pericol transportul internațional și viețile navigatorilor și să respecte Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Pentru România și Bulgaria, implicațiile sunt importante deoarece ambele țări au ieșire la Marea Neagră și fac parte din infrastructura regională prin care sunt transportate mărfuri către și dinspre Ucraina.

Marea Neagră, importantă pentru exporturile de cereale

Escaladarea atacurilor are efecte care depășesc securitatea navelor. Organizațiile ONU cu sediul la Roma au avertizat că regiunea Mării Negre este un important furnizor mondial de cereale și oleaginoase și asigură aproximativ 30% din necesarul global de grâu.

Potrivit aceleiași surse, intensificarea atacurilor a crescut incertitudinea privind exporturile în perioada recoltării și a contribuit la majorarea costurilor de asigurare pentru transportul maritim. Prețul grâului era, la 7 octombrie 2026, cu 27% peste nivelul din ianuarie, potrivit datelor prezentate de organizațiile ONU.

nava Marea Neagra

nava Marea Neagra / sursa foto: captură video

În acest context, monitorizarea navelor și a infrastructurii maritime devine o componentă importantă a eforturilor europene de menținere a rutelor comerciale.

România și Bulgaria, implicate în noua strategie europeană pentru Marea Neagră

Sprijinul oferit acum celor două țări se înscrie într-un cadru european mai larg. Strategia UE pentru Marea Neagră a fost lansată în 2025 și urmărește consolidarea securității, conectivității și rezilienței regiunii.

Comisia Europeană a precizat că, de la lansarea strategiei, au fost inițiate 65 de proiecte în regiune, cu o valoare de aproximativ 200 de milioane de euro. Printre inițiative se află și un centru regional pentru securitatea maritimă, coordonat de România și Bulgaria, destinat îmbunătățirii monitorizării situației maritime și protejării infrastructurii critice.

Cele două state au, de asemenea, un rol important în proiectele europene de apărare și în consolidarea flancului estic. În cadrul programului SAFE, România și Bulgaria beneficiază împreună de finanțări de 20 de miliarde de euro. Comisia a anunțat că România a primit deja 2,5 miliarde de euro prefinanțare, iar Bulgaria 500 de milioane de euro.

UE pregătește și alte măsuri pentru securitatea regională

La Bruxelles se discută în paralel despre dezvoltarea unor proiecte europene în domeniul spațial, al sistemelor antidronă și al monitorizării flancului estic.

Comisia a precizat că România și Bulgaria participă la cinci proiecte europene comune de apărare, în cadrul cărora sunt incluse domenii precum tehnologiile spațiale, apărarea împotriva dronelor și supravegherea flancului estic.

În cazul Mării Negre, imaginile din satelit furnizate acum de UE reprezintă o măsură imediată de sprijin pentru autoritățile române și bulgare, după atacurile asupra navelor comerciale.

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