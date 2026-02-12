UE introduce taxe vamale pentru coletele mici din comerțul online. Ce valoare vor avea

Consiliul Uniunii Europene a aprobat formal noi norme privind taxele vamale aplicabile articolelor din coletele mici care intră în Uniunea Europeană, majoritatea provenind din comerțul electronic. Decizia vine în contextul în care aceste colete beneficiază în prezent de o scutire de taxe vamale, situație considerată generatoare de concurență neloială pentru comercianții din UE.

Autoritățile europene susțin că actualul cadru nu mai corespunde realităților pieței digitale și că este necesară o actualizare a regulilor pentru a proteja întreprinderile din spațiul comunitar.

Acordul adoptat prevede eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro. Astfel, toate mărfurile care intră în UE vor deveni supuse taxelor vamale odată ce Platforma de date vamale a UE – aflată în discuție în cadrul unei reforme mai ample a sistemului vamal – va deveni operațională. În prezent, acest lucru este estimat pentru anul 2028.

Până atunci, statele membre au convenit asupra introducerii unei taxe vamale forfetare provizorii de trei euro pentru articolele din coletele mici sub pragul de 150 de euro, expediate direct către consumatori din UE. Începând cu 1 iulie 2026, taxa va fi percepută pentru fiecare categorie distinctă de articol dintr-un colet, identificată prin subpozițiile tarifare.

De exemplu, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze de lână, acestea sunt considerate două articole distincte, iar taxa totală va fi de șase euro.

Noul mecanism este așteptat să aducă venituri suplimentare atât la bugetul UE, cât și la bugetele naționale, având în vedere că taxele vamale reprezintă o resursă proprie tradițională a Uniunii, iar statele membre păstrează o parte din sume drept costuri de colectare.

Măsura este distinctă de așa-numita „taxă de procesare” aflată în discuție în cadrul pachetului mai amplu de reformă vamală.

Makis Keravnos, ministrul finanțelor al Republicii Cipru, a subliniat importanța actualizării cadrului legislativ: „Pe măsură ce comerțul electronic prosperă la nivel mondial, normele vamale ale UE trebuie să țină pasul. Abolirea scutirii învechite pentru coletele mici va contribui la sprijinirea întreprinderilor din UE și îi va opri pe vânzătorii lipsiți de scrupule. Acum trebuie să realizăm progrese decisive în ceea ce privește reforma vamală generală, care reprezintă o parte esențială a puzzle-ului pentru ca UE să devină mai competitivă și mai sigură.”

Taxa forfetară provizorie de trei euro va fi aplicată între 1 iulie 2026 și 1 iulie 2028, cu posibilitatea prelungirii, dacă va fi necesar. Odată ce Platforma de date vamale a UE va deveni funcțională, această taxă temporară va fi înlocuită cu regimul obișnuit de taxe vamale.

Potrivit Comisia Europeană, volumul coletelor mici care ajung în UE s-a dublat anual începând din 2022. În 2024, 4,6 miliarde de astfel de colete au intrat pe piața europeană, iar 91% dintre ele au provenit din China.

În paralel, UE negociază cu Parlamentul European reforma amplă a sistemului vamal, menită să răspundă presiunilor generate de creșterea fluxurilor comerciale, fragmentarea sistemelor naționale, expansiunea accelerată a comerțului electronic și schimbările geopolitice. Reforma include înființarea Platformei de date vamale, care va fi supravegheată de o nouă autoritate vamală a UE.