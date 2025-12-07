U Cluj - Hermannstadt, 3-0. Victorie la scor de neprezentare, sibienii se duc în viteză spre retrogradare

U Cluj s-a impus detașat, azi, pe teren propriu, în partida jucată cu Hermannstadt, în etapa a 19-a a campionatului intern. O victorie la care au contribuit reușitele bosniacului Jovo Lukici, cel care și-a trecut în cont un hattrick. El a punctat în minutele 5, 68 și 70.

După acest rezultate, clujenii sunt pe locul al 7-lea cu un total de 27 de puncte, oaspeții se clasează pe 15 cu 12 puncte. Sibienii au fost pregătiți la acest joc de antrenorul interimar Vali Negru. Ei au bifat în ultimele nouă etape două egaluri și șapte eșecuri.

FC Universitatea Cluj - AFC Hermannstadt 3-0 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca A marcat: Jovo Lukic (5, 68,70). Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Adrian Popescu (Craiova) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF.

Vali Negru, tehnicianul oaspeților, a recunoscut că adversarii le-au fost superiori oamenilor săi și meritau punctele.

„A câștigat echipa care a fost mai bună, o victorie meritată. Cred că am fost în joc și noi până la 2-0 și am avut ocazii. Am primit un gol, am mai primit și altă dată. Golul doi a fost decisiv. Atunci am simțit că nu mai putem întoarce rezultatul.

Nu le pot reproșa atitudinea, au muncit, dar a câștigat echipa mai bună. Când faci tot ce depinde de tine pe teren, asta e. A câștigat echipa mai bună. Dacă ne uităm la echipa din meciul acesta, vedem că nu mai sunt mulți jucători de anul trecut. Au rămas Nana, Chițu, Stoica, cam 3 jucători.

Sunt mulți jucători care au dispărut din echipa de anul trecut, unii au plecat, unii au probleme. Am avut și probleme cu o viroză în lot. Asta e. Atât s-a putut. E o situație mult mai dificilă față de anul trecut”, a afirmat Negru la Digi Sport.