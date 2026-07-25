Tyson Fury, victorie în faţa polonezului Mariusz Wach

Tyson Fury a obţinut, vineri, în Thailanda, o victorie în faţa polonezului Mariusz Wach, care a abandonat la începutul rundei a opta. Boxerul britanic, care va împlini în curând 38 de ani, îşi continuă astfel pregătirea pentru confruntarea cu compatriotul său Anthony Joshua, programată tot în acest an, informează AFP.

Meciul s-a desfăşurat într-o sală cu doar 1.500 de locuri, la stadionul Max Muay Thai din Pattaya. Wach a decis să nu mai continue lupta după primele momente ale celei de-a opta reprize.

Pentru Fury, aceasta este a doua victorie consecutivă după succesul obţinut prin decizie unanimă în faţa rusului Arslanbek Makhmudov, în aprilie anul trecut, la Londra. Bilanţul britanicului a ajuns la 36 de victorii, 1 egal şi 2 înfrângeri.

„Gypsy King” revenise în ring după o pauză în 2025, an în care nu a disputat niciun meci. Fury îşi anunţase retragerea după a doua înfrângere consecutivă suferită în faţa campionului mondial ucrainean Oleksandr Usyk, la sfârşitul anului 2024.

Victoria din Thailanda îi permite acum să-şi concentreze atenţia asupra aşa-numitei „Bătălii a Angliei”, duelul cu Anthony Joshua, care ar urma să aibă loc până la sfârşitul anului şi care va reprezenta prima confruntare directă dintre cei doi pugilişti britanici.

Tyson Fury a distribuit pe Instagram ilustraţia „One Step Closer” (cu un pas mai aproape), publicată de Ring Magazine, în care el şi Joshua apar ca doi regi într-o partidă de şah.

„Nu am impresia că lumea a văzut deja ce are Tyson Fury mai bun de oferit”, a declarat miercuri, la Pattaya, fostul dublu campion mondial la categoria grea.

Înaintea meciului, Fury a explicat că duelul cu Wach reprezintă un test înaintea confruntării cu Joshua.

„Am trecut testul meu. Să vedem dacă Joshua îl trece pe al lui”, a declarat Fury vineri, la finalul victoriei sale.

Britanicul a continuat apoi cu o ironie la adresa viitorului său adversar: „N-a avut niciodată curajul să urce în ring pentru a mă înfrunta. Vom vedea dacă o va face vreodată. Nu sunt convins de asta”.

Fury a ales pentru această confruntare o sală mult mai mică decât arenele pe care le umple în mod obişnuit. Cele 1.500 de locuri VIP disponibile au făcut parte dintr-un eveniment ale cărui profituri urmează să fie donate unei asociaţii caritabile pentru copiii defavorizaţi din Pattaya.

Mariusz Wach, în vârstă de 46 de ani, are acum 39 de victorii şi 14 înfrângeri, dintre care patru în ultimele cinci meciuri. Confruntarea nu a fost transmisă în direct, însă va fi inclusă într-o serie pregătită de Netflix.

Anthony Joshua va boxa sâmbătă, în Arabia Saudită, împotriva albanezului Kristian Prenga. Va fi primul său meci după accidentul de maşină produs în Nigeria în decembrie, în urma căruia Joshua a suferit răni uşoare, în timp ce doi dintre prietenii săi apropiaţi şi-au pierdut viaţa.