Tyson Fury și-a marcat revenirea cu o victorie în fața lui Arslanbek Makhmudov. Anthony Joshua, provocat de britanic să urce în ring

Tyson Fury și-a marcat revenirea în ring la categoria grea cu o victorie la puncte în fața lui Arslanbek Makhmudov, pe stadionul echipei Tottenham Hotspur. Imediat după meci, acesta l-a provocat pe rivalul său de lungă durată, Anthony Joshua, potrivit BBC.

Britanicul în vârstă de 37 de ani, care a revenit după 15 luni de la retragere, nu s-a aflat la cel mai înalt nivel, însă a gestionat meciul cu inteligență și control tehnic și l-a învins pe Makhmudov după 12 runde. Fury a câștigat la puncte, cu 120-108, 120-108 și 119-109.

În primul meci după înfrângerile consecutive din anul 2024 în fața campionului Oleksandr Usyk, și-a dus palmaresul la 35 de victorii, două înfrângeri și un egal.

Pentru Makhmudov, în vârstă de 36 de ani, aceasta a fost a treia înfrângere din totalul de 24 de meciuri disputate. Înainte ca scorurile să fie anunțate, Fury l-a invitat pe Joshua în ring, însă acesta a refuzat.

„Te provoc, Anthony Joshua, să te lupţi cu mine data viitoare. Accepţi?”, a spus britanicul, după ce mai multe încercări de a-l aduce pe Joshua în ring au eşuat.

Joshua, care a părut că a filmat o mare parte din lupta de sâmbătă de la marginea ringului cu telefonul, a fost inițial reticent să răspundă, apoi a declarat: „Te-am bătut când eram copii şi o să te bat din nou. Nu o să-mi spui tu ce să fac, te urmăresc de 10 ani. Eu sunt şeful, tu lucrezi pentru mine. Eu sunt proprietarul. Tu lucrezi pentru mine”.

„Tu (Anthony Joshua) eşti următorul. O să fii knock-out. Crede-mă”, a spus Fury.

Cei doi luptători au fost aproape să se înfrunte de mai multe ori, însă disputele contractuale, problemele de condiție fizică și înfrângerile din alte meciuri au împiedicat concretizarea acestor planuri. Taberele lor se aflau aproape de un acord, dar Joshua a decis să ia o pauză în carieră după accidentul de mașină în care a fost implicat în ianuarie, în Nigeria.