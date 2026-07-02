Tucker Carlson anunță înființarea unui nou partid în SUA

Fostul jurnalist Tucker Carlson a declarat că va contribui la construirea unui al treilea partid politic în Statele Unite, în urma războiului declanșat contra lui Donald Trump și a Partidului Republican, potrivit New York Post.

„Voi ajuta la construirea unui al treilea partid”, a spus Carlson într-un interviu pentru Columbia Journalism Review. „Trebuie să existe un efort de bună-credință pentru a afla ce aduce beneficii țării”, a adăugat el.

Tucker Carlson a criticat administrația Trump pentru războiul contra dictaturii islamiste din Iranul, susținând că ar fi fost pornit sub „presiune” din partea Israelului și că ar reprezenta o „trădare” a intereselor americane.

„În acest moment… cum aș putea eu sau orice alegător american să susțin un partid politic care nu este loial Statelor Unite, care pune interesele unei țări străine deasupra celor ale propriilor cetățeni? Nu este posibil să votezi pentru astfel de oameni”, a afirmat Carlson.

Actualul podcaster, cunoscut pentru interviurile luate lui Vladimir Putin și altor dictatori, a reiterat că prioritatea Statelor Unite ar trebui să fie „bunăstarea propriului popor”, nu conflictele externe.

„Dacă câștigi 60.000 de dolari pe an, ești degradat. Speranța de viață ți-a scăzut, iar promisiunea pentru vieța bună a copiilor tăi probabil a dispărut. Nimeni nu pare să-i pese. Nu e nici măcar un factor. «Ce zici de Hamas?» Eu oficial nu mai dau doi bani pe Hamas. Guvernul SUA ar trebui să aibă ca primă prioritate bunăstarea propriului popor”, a declarat Carlson.

El i-a acuzat atât pe Democrați, cât și pe Republicanii de „solidaritate deplină” în privința războiului și finanțelor, descriind sistemul politic american ca fiind „un stat monopartid care se preface a fi o democrație”.

Carlson, care a criticat frecvent politica externă americană față de regimurile din Rusia și Iran, susține că noul partid ar urma să pună America pe primul loc, reducând implicarea în conflicte externe.

Totuși, el a precizat că nu intenționează să candideze personal: „Nu vreau să fiu candidat”.

După ruptură, Trump l-a numit pe Carlson, care l-a susținut la un moment dat, „nebun” și „prost”. „E un om distrus când a fost dat afară de la Fox News și nu a mai fost niciodată la fel”, a scris Trump pe Truth Social.

Tucker Carlson, fost prezentator la Fox News, a devenit cunoscut în ultimii ani pentru interviurile și pozițiile sale controversate față de lideri autoritari sau extremiști, în special față de președintele rus Vladimir Putin.

Cel mai cunoscut moment a fost interviul de două ore pe care Carlson l-a realizat cu Vladimir Putin la Kremlin, în februarie 2024. A fost prima discuție extinsă a lui Putin cu un jurnalist occidental de la începutul invaziei în Ucraina. Carlson a fost criticat dur pentru că i-a oferit lui Putin o platformă „fără filtre” pentru narativa Kremlinului.

Carlson l-a intervievat de mai multe ori și pe premierul ungar Viktor Orban, pe care l-a lăudat public ca pe un model de leadership conservator. A vizitat Budapesta de mai multe ori și a participat la evenimente organizate de guvernul Orban.

De asemenea, podcasterul s-a remarcat prin critici la adresa Ucrainei și susținere implicită pentru Rusia. El a acuzat în mod repetat administrațiile americane (atât Biden, cât și Trump) că susțin „războiul inutil” din Ucraina, sugerând că Statele Unite ar trebui să negocieze cu Putin.

După ce a intrat în război cu Donald Trump, Carlson și-a accentuat discursul izolaționist și critică frecvent ceea ce numește „complexul militar-industrial” american. Criticii îl acuză pe Carlson că promovează narațiuni antisemite sau favorabile Kremlinului și că acționează ca un „agent de influență” pentru regimuri autoritare.