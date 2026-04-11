Influencerul antisemit Dan Bilzerian intră în cursa pentru Congresul SUA

Influencerul american Dan Bilzerian, cunoscut pentru notorietatea dobândită pe rețelele sociale și pentru pozițiile sale controversate, a anunțat că va candida pentru un loc în Congresul Statelor Unite, potrivit Jerusalem Post.

Decizia sa deschide o confruntare directă în alegerile primare republicane din Florida, într-un context politic tensionat, în care discursurile radicale și polarizarea devin tot mai vizibile.

Dan Bilzerian s-a înscris în cursa pentru nominalizarea republicană în districtul 6 din Florida, unde îl va înfrunta pe congresmanul în funcție, Randy Fine. Acesta din urmă este cunoscut pentru pozițiile sale ferme și pentru susținerea Israelului, fiind sprijinit de organizații influente precum AIPAC și Republican Jewish Coalition.

Bilzerian a atras atenția încă dinaintea lansării oficiale a campaniei prin atacuri verbale repetate la adresa lui Fine, inclusiv folosirea expresiei „evreu gras” pentru a-l descrie.

Într-un interviu acordat publicației TMZ, el a fost întrebat dacă astfel de afirmații pot fi considerate antisemite. Răspunsul său a fost unul defensiv:

„[Fine] vorbește literalmente despre cum musulmanii sunt mai prejos decât câinii, deci este asta islamofobie?”, sugerând o comparație între propriile declarații și cele ale adversarului său.

În același interviu, Bilzerian a respins acuzațiile de antisemitism, afirmând:

„Nu, nu sunt antisemit. Cred că acesta este un termen inventat, care a fost deturnat pentru a se referi doar la evrei.”

El a adăugat că „palestinienii sunt adevărații semiți”.

Afirmațiile lui Bilzerian nu sunt noi în spațiul public. Cu milioane de urmăritori pe platforme precum Instagram și X (fostul Twitter), acesta a publicat frecvent mesaje în care critică Israelul și exprimă teorii conspiraționiste despre evrei.

Printre declarațiile sale se numără ideea că „supremația evreiască este cea mai mare amenințare la adresa lumii de astăzi” sau punerea sub semnul întrebării a cifrei de 6 milioane de evrei uciși în Holocaust. Într-un interviu, el a afirmat:

„Nu știu [câți evrei au murit], dar aș paria toată averea mea că au fost sub 6 milioane.”

Într-o altă intervenție publică, Bilzerian a fost întrebat despre Adolf Hitler și dacă acesta poate fi considerat antisemit.

El a evitat un răspuns direct, reiterând ideea că termenul „antisemitism” este utilizat exclusiv în legătură cu evreii, deși, în opinia sa, „adevărații semiți sunt arabii”.

Declarațiile sale au generat reacții critice din partea adversarilor politici. Randy Fine a comentat într-o apariție la TMZ:

„Nu auzisem de acest tip până acum câteva zile, dar după ce am văzut interviul, este clar că pur și simplu nu îi plac evreii. În America ai dreptul să faci asta. Dar nu cred că această perspectivă îl va ajuta să devină congresman.”

Dan Bilzerian a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de un deceniu, fiind supranumit „regele Instagramului”, datorită imaginilor cu un stil de viață extravagant, femei, mașini de lux și arme. În 2015, el a anunțat o candidatură la președinția SUA, însă ulterior și-a exprimat susținerea pentru Donald Trump.

După atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și conflictul ulterior din Gaza, conținutul publicat de Bilzerian s-a concentrat tot mai mult pe teme politice, în special pe Israel și comunitatea evreiască. De-a lungul timpului, acesta a lansat sondaje online adresate urmăritorilor săi, unele dintre ele fiind criticate pentru formulări considerate problematice.

Într-un interviu din 2024, Bilzerian a susținut teorii conspiraționiste, afirmând că evreii „știau despre 11 septembrie” și „au orchestrat asasinarea lui JFK”.

De asemenea, el promovează teoria „Great Replacement”, potrivit căreia populațiile albe ar fi înlocuite deliberat, susținând că evreii controlează mass-media și influențează agenda publică.

Intrarea lui Bilzerian în cursa electorală este privită de analiști ca un posibil test pentru o facțiune emergentă din Partidul Republican, care exprimă poziții critice față de Israel și promovează discursuri conspiraționiste. Această tendință este asociată cu figuri publice precum Tucker Carlson sau Nick Fuentes.

În declarațiile sale recente, Bilzerian l-a criticat inclusiv pe Donald Trump, spunând că acesta este „Israel first” și că „ar trebui să fie suspendat din funcție”.

De asemenea, el a afirmat că Randy Fine „ar trebui judecat pentru trădare” pentru că „pune Israelul înaintea Americii”.

Candidatura sa vine într-un context în care și alți contracandidați republicani contestă pozițiile lui Fine, inclusiv Aaron Baker, susținut de un comitet politic anti-sionist.

Participarea lui Dan Bilzerian în alegerile pentru Congres aduce în prim-plan o combinație de influență digitală, discurs politic controversat și polarizare ideologică. Rămâne de văzut în ce măsură notorietatea sa online se va traduce în sprijin electoral concret într-un scrutin care atrage atenția la nivel național.