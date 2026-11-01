Luna noiembrie 2026 vine cu oportunități importante în plan sentimental pentru trei zodii: Taur, Rac și Balanță. Potrivit previziunilor astrologice publicate de The Old Farmer’s Almanac, schimbările astrale din această perioadă pot favoriza începuturile romantice, împăcările și consolidarea relațiilor existente.

Un moment important al lunii este 13 noiembrie, când Venus și Mercur își încheie retrogradarea, potrivit calendarului astrologic prezentat de publicație. În interpretarea astrologică, Venus este asociată cu iubirea, atracția și relațiile, în timp ce Mercur guvernează comunicarea. Cele două schimbări pot marca o perioadă mai favorabilă clarificării sentimentelor și rezolvării neînțelegerilor.

Pentru nativii Taur, noiembrie începe cu unele provocări în relațiile personale. Venus și Mercur retrograde pot favoriza neînțelegerile, discuțiile amânate sau revenirea unor probleme mai vechi.

Totuși, potrivit previziunilor publicate de The Old Farmer’s Almanac, data de 9 noiembrie poate aduce o întâlnire importantă. O persoană nouă ar putea intra în viața Taurilor și ar putea avea un rol semnificativ în perioada următoare, inclusiv în plan sentimental.

Din 13 noiembrie, odată cu revenirea lui Venus și Mercur la mișcarea directă, comunicarea în cuplu se poate îmbunătăți. În plus, intrarea lui Marte în sectorul iubirii, pe 25 noiembrie, este asociată cu intensificarea pasiunii și a dorinței de apropiere.

Pentru Taurii singuri, perioada poate reprezenta un prilej de a cunoaște pe cineva, în timp ce nativii implicați deja într-o relație pot găsi mai multă deschidere pentru a-și exprima sentimentele.

Racii se numără printre zodiile cărora luna noiembrie le poate aduce schimbări favorabile în viața sentimentală. Potrivit astrologului Theresa Reed, care semnează previziunile publicate de The Old Farmer’s Almanac, Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie poate deschide drumul unui nou început romantic.

Această perioadă este asociată cu posibilitatea unei întâlniri, dar și cu reluarea unei relații care nu și-a consumat definitiv povestea. Pentru cei care au trecut prin dezamăgiri sentimentale, momentul poate reprezenta o ocazie de a-și reconsidera așteptările și de a acorda o nouă șansă unei persoane importante.

Nativii Rac care se află deja într-o relație pot beneficia de o perioadă mai bună pentru clarificarea neînțelegerilor. După 13 noiembrie, când Venus și Mercur își încheie retrogradarea, discuțiile despre viitorul cuplului ar putea deveni mai ușoare.

Previziunile indică, așadar, o lună în care sinceritatea și disponibilitatea emoțională pot avea un rol important pentru Raci.

Pentru Balanțe, a doua parte a lunii noiembrie poate deveni mai interesantă din punct de vedere sentimental. Publicația The Old Farmer’s Almanac evidențiază în mod special data de 28 noiembrie, pe care o asociază cu oportunități romantice.

După o primă parte a lunii în care retrogradarea lui Venus poate aduce întrebări și reevaluări în relațiile personale, lucrurile se pot clarifica treptat. Nativii acestei zodii ar putea simți nevoia să stabilească mai bine ce își doresc de la o relație și cât sunt dispuși să investească emoțional.

Astrologic, aspectul Venus în sextil cu Jupiter din 28 noiembrie este considerat favorabil iubirii, apropierii și gesturilor romantice. Pentru Balanțele singure, acesta poate fi un moment potrivit pentru a face primul pas sau pentru a accepta o invitație. Cei care au deja un partener pot profita de această perioadă pentru a petrece mai mult timp împreună și pentru a-și consolida legătura.

Este una dintre datele importante ale lunii pentru viața sentimentală a acestei zodii.

Previziunile pentru noiembrie 2026 evidențiază mai multe schimbări astrologice care pot influența interpretările legate de viața sentimentală.

Printre acestea se numără: