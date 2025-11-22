Transformarea alunelor de pădure în făină, o alegere ideală pentru deserturi mai aromate

Făina de alune, obținută prin măcinarea fină a alunelor crude și decojite, poate fi integrată direct în aluatul pentru prăjituri, adăugând preparatelor grăsimi sănătoase și un parfum discret, completat de aroma distinctă de alună. Făina are un nivel scăzut de carbohidrați în comparație cu făinurile tradiționale, potrivit bucătarului Tom Hunt.

O prăjitură poate fi deosebită cu ajutorul unei pungi generoase de nuci uitată în prin cămară. În cartea culinară „Eating for Pleasure, People & Planet”, fiecare rețetă include ingrediente integrale, de la zahărul rapadura (un îndulcitor natural obținut din suc de trestie de zahăr integral, nerafinat), la grâul emmer ( specie hibridă de grâu) sau semințele de in sau făina de alune de pădure, introduse pentru a intensifica gustul și aportul nutritiv, păstrând totodată gustul natural al preparatelor.

Bucătarul Tom Hunt își amintește că, lucrând la capitolul despre deserturi din cartea sa de bucate, și-a propus ca fiecare rețetă să ofere modalități inovatoare de a face prăjiturile mai hrănitoare. În loc de ingrediente clasice, el folosește aquafaba combinată cu semințe de in bogate în omega și pasează alunele de pădure până ajung făină, evitând migdalele măcinate, deși recunoaște că acestea sunt o opțiune excelentă dacă sunt disponibile.

Pentru Hunt, sezonalitatea este un element esențial în bucătărie, atât din perspectiva gustului, cât și din cea economică, transformând gătitul acasă într-o activitate în ritmul anotimpurilor. În acest context, perele proaspete și din abundență în această perioadă, devin sursa de inspirație pentru prăjitura sa cu ciocolată: lipicioasă, aromată și echilibrat de dulce.

Tom Hunt, cunoscut pentru promovarea alimentelor integrale, propune o rețetă care reflectă filosofia sa culinară. Aceasta este concepută pentru aproximativ zece porții și include ingrediente atent alese: 250 de grame de alune de pădure decojite, 100 de grame de zahăr brun deschis, cu adaos opțional pentru pudrat și finisat, și 75 de grame de făină integrală. Hunt preferă grâul emmer, dar rețeta poate fi realizată și cu făină integrală obișnuită sau albă.

Mai departe, două linguri de pudră de cacao, două lingurițe de praf de copt, 100 ml de ulei de măsline extravirgin (plus extra pentru uns) și 100 ml de aquafaba. Pentru consistență, se folosesc 50 de grame de semințe de in măcinate, semințe de chia sau două lingurițe de coajă de psyllium. În final, patru pere, curățate și feliate subțire, completează preparatul. La servire, se poate adăuga iaurt – de cocos, soia sau lactate, în funcție de preferințe.

Cuptorul se preîncălzește la 200°C (180°C cu ventilator) sau treapta 6 la gaz, iar o tavă mare de copt este așezată în interior pentru a se încălzi. Alunele de pădure se pun pe tava încinsă și se coc timp de opt minute, după care se lasă să se răcească.

Odată răcite, alunele se dau prin mixer până se obține făina, având grijă să nu devină uleioasă, apoi se transferă într-un bol mare. Se adaugă zahărul, făina, pudra de cacao, praful de copt, uleiul de măsline, aquafaba și semințele de in, amestecând energic până ingredientele se omogenizează.

O formă de tartă de 23 cm se unge cu ulei de măsline și se presară câte o linguriță de făină și cacao. Forma se bate de câteva ori pentru a acoperi uniform interiorul, apoi excesul se elimină. Amestecul de alune se toarnă în formă, iar feliile de pere se așază deasupra. Preparatul se coace 40 de minute sau până când devine fermă la mijloc. La final se presărare un pic de zahăr brun sau zahăr pudră brun obținut prin mixare. Se recomandă servirea caldă, alături de iaurtul preferat. Rețeta a fost publicată de Tom Hunt pe site-ul theguardian.com.