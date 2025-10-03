Platforma TikTok ajunge să recomande copiilor conținut sexual și materiale cu tentă pornografică, susține un ONG. Cercetătorii spun că au creat conturi false care imitau profiluri de minori și, deși au activat toate setările de siguranță, aplicația a continuat să ofere sugestii de căutare cu teme sexuale explicite, care au condus ulterior la videoclipuri cu conținut inadecvat, potrivit BBC.

Reprezentanții TikTok au declarat că platforma este dedicată oferirii unei experiențe sigure și potrivite pentru toate vârstele și că au fost luate măsuri imediate după semnalarea situației.

Activiștii organizației Global Witness susțin că, în perioada de la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii august, ar fi creat patru conturi care simulau profiluri ale unor copii de 13 ani.

Aceștia ar fi introdus date de naștere false, iar sistemul nu le-ar fi cerut verificarea suplimentară a identității. Totodată, ei ar fi activat „modul restricționat” al aplicației — funcție despre care TikTok susține că limitează accesul la „teme mature sau complexe, inclusiv conținut cu conotații sexuale”.

Activiștii susțin că, fără să inițieze nicio căutare manuală, aplicația le afișa în secțiunea „s-ar putea să-ți placă” termeni de căutare cu puternice conotații sexuale.

Accesarea acestor sugestii ducea la videoclipuri cu femei care simulau acte sexuale sau se filmau în ipostaze indecente — unele arătând lenjeria intimă în locuri publice, iar altele expunându-și sânii. În cazurile cele mai grave, conținutul ar fi avut caracter pornografic explicit. O parte dintre aceste materiale erau integrate în videoclipuri aparent inofensive, pentru a eluda sistemele de moderare ale platformei.

Ava Lee, reprezentantă a organizației Global Witness, un ONG cu activități anticapitaliste și radical ecologiste, a declarat că rezultatele investigației au fost „un șoc imens” pentru echipă. „TikTok nu numai că nu reușește să împiedice accesul copiilor la conținut inadecvat, ci le sugerează acest conținut imediat ce își creează un cont”, a acuzat aceasta.

După ce au descoperit problema, activiștii au notificat conducerea TikTok, iar compania a transmis că a intervenit imediat pentru a corecta situația. Totuși, Global Witness susține că ar fi repetat ulterior experimentul la sfârșitul lunii iulie și în august, iar rezultatele ar fi arătat din nou că platforma continua să recomande conținut cu caracter sexual.

Reprezentanții TikTok susțin, la rândul lor, că aplicația dispune de peste 50 de funcții menite să protejeze utilizatorii tineri și că prioritatea companiei este „o experiență sigură și adecvată vârstei”. De asemenea, platforma afirmă că reușește să elimine preventiv aproximativ 90% dintre videoclipurile care încalcă regulile, înainte ca acestea să fie vizionate.

În urma noilor acuzații primite de la Global Witness, TikTok a anunțat că a eliminat conținutul care contravine politicilor interne și că a implementat îmbunătățiri suplimentare în sistemul său de sugestii de căutare.

Pe 25 iulie 2025 au intrat în vigoare în Regatul Unit noile Coduri pentru copii din Legea privind siguranța online, care impun platformelor digitale obligația legală de a proteja minorii în mediul virtual. Conform legislației, companiile trebuie să implementeze metode „extrem de eficiente de verificare a vârstei” pentru a împiedica accesul copiilor la materiale pornografice și să adapteze algoritmii astfel încât să blocheze conținutul ce promovează automutilarea, sinuciderea sau tulburările alimentare.

ONG-ul Global Witness susține că ar fi efectuat a doua etapă a cercetării sale după intrarea în vigoare a acestor reglementări. „Toată lumea este de acord că trebuie să garantăm siguranța copiilor online… Acum este momentul ca autoritățile de reglementare să intervină”, a declarat Ava Lee, reprezentantă a grupului.

În timpul experimentului, activiștii susțin că au observat și reacțiile altor utilizatori care primeau aceleași sugestii de căutare cu tentă sexuală. Unul dintre aceștia a comentat: „Poate cineva să-mi explice ce se întâmplă cu recomandările mele de căutare, vă rog?”, în timp ce alt utilizator a întrebat: „Ce este în neregulă cu această aplicație?”.