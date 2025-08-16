Social Tehnologia, armă pentru escroci. Cum verifici dacă un magazin online este de încredere







În ultimii ani, cumpărăturile online au trecut de la opțiune la obișnuință pentru milioane de oameni. Potrivit unui studiu realizat recent în țara noastră, 67% de milioane de români preferă această variantă. Deși legislația privind comerțul online stabilește reguli clare pentru protecția consumatorilor, numeroase magazine virtuale găsesc metode prin care să le ocolească. Unele folosesc descrieri înșelătoare, altele ascund costuri suplimentare sau modifică politica de retur în dezavantajul clienților.

În era cumpărăturilor digitale, ofertele tentante apar la tot pasul. Unele sunt reale, altele sunt capcane bine construite, menite să atragă utilizatorii și să le golească conturile. În spatele unor prețuri spectaculos de mici se ascund adesea site-uri create exclusiv pentru fraudă.

Escrocii folosesc șabloane cu design profesionist, descrieri detaliate, imagini atractive și recenzii inventate, pentru a imita credibil magazinele reale. Mai mult, o parte dintre infractori folosesc imaginea unor vedete pentru a vinde diferite produse.

În ultimele luni, mai multe figuri publice din România au devenit victime ale unor practici online înșelătoare. Cel mai recent exemplu este cel al fostei prezentatoare Gabriela Cristea, implicată fără voia ei într-o campanie publicitară, după ce un magazin online i-a folosit fotografiile pentru a promova o cremă.

Adresa site-ului este primul element pe care trebuie să îl verifici. Un magazin online de încredere folosește o conexiune securizată („https://”) și un domeniu corect scris. O literă schimbată sau caractere ciudate pot indica o tentativă de phishing.

Recenziile clienților reprezintă un n alt indicator important. Dacă nu găsești părerile altor cumpărători sau majoritatea sunt negative, magazinul ar putea avea în spate o schemă de înșelătorie bine pusă la punct. În plus, recenziile afișate doar pe site-ul magazinului pot fi false.

Un comerciant de încredere oferă detalii clare despre retur și termenii de livrare. Lipsa acestor informații sau formulările ambigue ridică mari semne de întrebare. De asemenea, verifică dacă sunt afișate datele companiei – denumirea, codul fiscal și adresa sediului. Escrocii omit aceste detalii sau le copiază de la alte firme, fără legătură cu site-ul respectiv.

Prețurile mult sub valoarea reală a produselor reprezintă un indiciu clar că poate fi vorba despre o capcană. Chiar dacă există promoții, nimeni nu vinde articole de lux sub prețul pieței fără un motiv ascuns.

La fel de important este și modul de plată. Evită magazinele care cer transfer bancar direct sau metode neobișnuite, fără protecția unei platforme sigure. De asemenea, evită să salvezi datele cardului pe platforma respectivă.

Pentru a te proteja, nu ezita să cauți detalii legate de vechimea domeniului. Acest detaliu poate fi verificat în câteva secunde pe platforme precum DomainTools.

În astfel de cazuri, mulți cumpărători apelează la Protecția Consumatorului, însă la fel de important este să raportezi magazinul și către Google, folosind formularul oficial pentru raportarea tentativelor de phishing. De asemenea, notificarea companiilor de securitate cibernetică ajută la identificarea și blocarea site-ului, astfel încât alți utilizatori să fie avertizați înainte de a deveni victime.