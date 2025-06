Social Escrocherie periculoasă în supermarketuri. Cum îți pot fi furate datele personale







O nouă escrocherie, denumită „cardul alb”, a fost semnalată în supermarketuri, în special în timpul orelor de vârf. Prin această metodă, escrocii profită de aglomerație și pot copia datele cardurilor în doar câteva minute.

Metoda „cardului alb” se răspândește în Europa

O metodă nouă de fraudă a fost semnalată în Europa, cu victime în Italia și cazuri înregistrate în Spania. Această metodă ar putea afecta în viitor și persoane din România. Metoda, denumită „cardul alb”, este utilizată în supermarketuri, în special în orele de vârf, și vizează clienții care plătesc cumpărăturile cu cardul.

Escrocii profită de aglomerația și agitația din magazine pentru a acționa rapid, fără contact direct cu victima și fără a lăsa urme, folosind un skimmer, un dispozitiv mic care citește datele de pe card.

În ce constă frauda

Infractorii plasează în dispozitivele POS un skimmer care preia informațiile cardului unui client în momentul plății, inclusiv numărul cardului, data expirării, codul CVV și, dacă este introdus, codul PIN. Ulterior, aceste date sunt utilizate pentru a crea o copie a cardului pe un dispozitiv programabil denumit „card alb”, care dispune de cip și bandă magnetică. Cardul clonat este folosit apoi în alte magazine.

„Nu am observat nimic neobișnuit. Am introdus codul PIN și am plătit ca de obicei. Abia când mi-am verificat tranzacțiile am văzut că era o achiziție de 300 de euro pe care nu o făcusem”, a povestit o victimă, potrivit ziarulromanesc.de.

Numărul acestor cazuri a crescut de două ori în ultimul an în Italia, au anunțat autoritățile din țară. Această nouă metodă de fraudă afectează și Spania, unde asociațiile de consumatori au raportat că au primit mesaje referitoare la situații asemănătoare celor din Italia.

Ce trebuie să faci ca să te aperi de escroci