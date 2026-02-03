Tarifele lui Trump și subvențiile lui Biden nu au ajutat prea mult industria din SUA

Industria manufacturieră din Statele Unite continuă să traverseze o perioadă dificilă, în pofida faptului că atât Democrații, cât și Republicanii susțin, prin politici diferite, necesitatea sprijinirii producției interne, potrivit Associated Press.

Deși abordările variază semnificativ de la o administrație la alta, rezultatele din ultimii ani arată că sectorul industrial american se confruntă cu stagnare, pierderi de locuri de muncă și un nivel ridicat de incertitudine.

Atât administrația democrată condusă de Joe Biden, cât și cea republicană a lui Donald Trump au urmărit, fiecare în felul său, să stimuleze producția internă.

Dacă Biden a mizat pe subvenții și stimulente fiscale pentru industria semiconductorilor și pentru producția de vehicule electrice, Trump a ales o strategie bazată pe tarife vamale ridicate, menite să protejeze companiile americane de concurența externă.

În ciuda acestor eforturi, datele recente indică o scădere a ocupării forței de muncă în industrie. Potrivit Departamentului Muncii al SUA, fabricile americane au eliminat 7.000 de locuri de muncă în luna iunie, marcând a doua lună consecutivă de declin.

Tendința sugerează că angajările din sectorul manufacturier ar putea scădea pentru al treilea an la rând.

În paralel, Institute for Supply Management a raportat că activitatea manufacturieră s-a contractat în luna iunie pentru a patra lună consecutiv.

De fapt, conform datelor ISM, fabricile americane au înregistrat un declin în 30 din ultimele 32 de luni, începând cu octombrie 2022.

Reprezentanții mediului de afaceri descriu perioada recentă ca fiind una de stagnare prelungită. „Ultimii trei ani au fost o adevărată trudă pentru industria manufacturieră”, a declarat Eric Hagopian, director general al companiei Pilot Precision Products.

„Nu am fost distruși, așa cum s-a întâmplat în recesiunea din 2008, dar ne-am aflat într-un mediu stagnant, aproape staționar.”

Printre factorii economici majori care au contribuit la această situație se numără inflația ridicată apărută după revenirea economică post-pandemie, precum și majorările succesive ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală în anii 2022 și 2023.

Costurile mai mari de finanțare au pus presiune suplimentară asupra producătorilor.

În primii ani ai administrației Biden, stimulentele fiscale pentru producția de semiconductori și energie curată au declanșat un val de investiții în construcția de fabrici, investițiile în facilități de producție crescând de peste trei ori între aprilie 2021 și octombrie 2024.

Totuși, acest avânt s-a estompat ulterior, pe fondul schimbărilor de politică aduse de administrația Trump, inclusiv eliminarea subvențiilor pentru energia verde.

Economistul-șef al Moody’s Analytics, Mark Zandi, estimează că „producția manufacturieră va continua să stagneze”.

El avertizează că „dacă producția rămâne constantă, acest lucru sugerează că ocuparea forței de muncă în industrie va continua să scadă” și că sectorul ar putea intra într-o recesiune în anul următor.

Administrația Trump a impus tarife de 50% pentru oțel și aluminiu, 25% pentru automobile și piese auto și 10% pentru multe alte importuri.

În anumite situații, aceste măsuri pot oferi un avantaj producătorilor americani. „Când se aplică tariful, ne apropie de concurență”, a explicat Chris Zuzick, vicepreședinte al companiei Waukesha Metal Products, referindu-se la competiția cu furnizori străini.

Pe de altă parte, multe fabrici americane depind de materii prime și echipamente importate. Taxarea acestora poate crește costurile și reduce competitivitatea produselor americane pe piețele internaționale.

În cazul oțelului, tarifele au dus la creșterea prețurilor interne, oțelul produs în SUA fiind, la finalul lunii iunie, mai mult decât dublu față de prețul mediu de export la nivel global.

Modificările frecvente ale calendarului tarifelor au creat un climat de incertitudine pentru companii.

„Clienții nu vor să își asume angajamente în contextul incertitudinii masive legate de tarife”, a transmis o companie din sectorul produselor metalice fabricate, citată într-un sondaj ISM.

O firmă din industria electronică a adăugat că „situația rămâne prea volatilă pentru a putea face planuri ferme”.

În acest context, mulți producători amână deciziile privind investițiile sau angajările, a explicat Ned Hill, profesor emerit la Universitatea de Stat din Ohio. „Există o reticență de a angaja oameni doar pentru a fi nevoiți să îi concediezi în viitorul apropiat”, a spus acesta.