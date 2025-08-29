Social

Târgul Turtelor, o tradiție de 100 de ani în Alba de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Vedeta târgului costă 10 lei

Târgul Turtelor, o tradiție de 100 de ani în Alba de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Vedeta târgului costă 10 leiSursa foto: ziarul unirea/captura video
Târgul Turtelor din Drașov, Alba e o tradiție de peste 100 de ani. Din generație în generație, localnici și comercianți vin aici pentru a regăși și a oferi ceva din gustul copilărie. Cel mai cunoscut și râvnit produs este ”Puiul târgului”. E regina turtelor dulci.

"Puiul târgului”, cel mai căutat produs. Costă doar 10 lei

"Puiul târgului” este un șirag de bucăți de turtă dulce. E făcut  după rețete tradiționale vechi de zeci de ani. Turtele colorate sunt înșirate pe o sfoară. Puiul târgului  se vinde cu 10 lei. Și este marcă înregistrată.Târgul Turtelor e loc de socializare. Aici se întâlnesc toți drașoveni plecați în toate colțurile țării și nu numai. E loc de întâlnire pentru  toți cetățenii comunei Șpring din Alba. Comercianții, la rândul lor,  au evenimentul salvat în agendă.Nu vor să rateze acest eveniment. Iulia Stănilă, primarul comunei Șpring,ține vie tradiția. Își amintește cât de mult aștepta ziua de 29 august ca să vină la Târgul Turtelor.

Târgul turtelor

Sursa foto: CJ Alba

Toți copii așteptau evenimentul. Era cam ultimul eveniment la care se vedeau cu toții înainte de a începe școala. Iulia Stănilă, tânărul primar al comunei Șpring, are are propriile amintiri legate de acest târg. Își amintește cum copiii mergeau la bunici, la cunoștințe ca la colindat să strâgă bani pentru Târgul Turtelor.

targul Turtelor

Sursa foto: Iulia Stanila/facebook

Desertul copiilor de odinioară este vedetă la  ”Târgul Turtelor”

Sute de persoane sunt așteptate vineri, 29 august 2025, la ”Târgul Turtelor” de la Drașov.  Ca de fiecare dată,  în zi de sărbătoare, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.Desertul copiilor de odinioară este vedetă la  ”Târgul Turtelor” . Turtele iau forme de mărgele dulci,  la iepurași, pisicuțe sau batoane cu cocos. De pe standurile comercianților nu lipsesc nici halvița adevărată, nuga sau acadelele de toate formele și culorile.

Andrei și Cosmina sunt producători de turte dulce. De peste 30 de ani vin la Drașov.Produsul vedetă făcut de ei și care se vinde cel mai bine este turta dulce cu miere și turta dulce cu cocos. Urmează îndeaproape în topul preferințelor după puiul târgului. Producătorii își toată silința ca cei care cumpără turtă dulce să se bucure. Să readucă zâmbetul de copil pe fața fiecărui participant.

 

