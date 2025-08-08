Social Weekend plin de evenimente în toată țara. De la Untold la târguri tradiționale







În acest weekend, România vibrează de energie, culoare și muzică. Evenimentele se țin lanț, iar orașele devin scene vii pentru festivaluri, târguri și spectacole. Cel mai mare dintre ele, Untold, transformă Clujul într-o capitală globală a distracției. Dar nu este singurul! În toată țara, ai ocazia să iei parte la sărbători locale, parade, târguri culinare și seri cu muzică live. De la evenimente pentru familie, la petreceri pe plajă sau festivaluri de artă, vara atinge apogeul în acest final de săptămână.

Cluj-Napoca este, fără îndoială, centrul atenției în acest weekend. „Festivalul Untold”, aflat la ediția aniversară de 10 ani, aduce pe scenă artiști internaționali uriași. David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren și Black Eyed Peas sunt doar câteva nume din line-up. Mii de oameni vin din toate colțurile lumii pentru a petrece un sfârșit de săptămână memorabil.

Evenimentul are loc în Parcul Central și pe Cluj Arena, unde decorurile futuriste creează o atmosferă magică. În aceste zile, Clujul devine un univers paralel cu personaje fantastice, lumini spectaculoase și muzică non-stop. Untold oferă nu doar concerte, ci și zone de relaxare, food court-uri și activări inedite.

Pentru cei care nu au bilet, orașul oferă alternative. În acest weekend, în Cluj există petreceri satelit, afterparty-uri și proiecții live în baruri și piețe. Astfel, toți pot simți pulsul Untold, chiar și din afara stadionului. Dacă vrei un final de săptămână electrizant, Clujul este locul unde trebuie să fii.

Brașovul găzduiește în acest weekend Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice. Aflat într-un decor medieval, festivalul combină pasiunea pentru artă cu fascinația pentru trecut. Vizitatorii pot descoperi expoziții de benzi desenate istorice din România și Europa.

Programul include ateliere, lansări de albume și întâlniri cu autori consacrați. Spațiile de desfășurare sunt diverse, de la Bastionul Țesătorilor la centrul vechi al orașului. Festivalul oferă o experiență educativă și artistică, potrivită și copiilor, și adulților. Este un iz cultural și relaxare vizuală care transformă Brașovul într-o galerie vie, unde istoria prinde formă prin desen și imaginație.

Constanța pulsează în acest weekend cu evenimente spectaculoase. Piața Ovidiu găzduiește „Festival la Nisip”, cu muzică live, DJ și instalații de artă. Atmosfera e completată de food trucks și zone de relaxare pe șezlonguri, chiar în centrul orașului.

La doar câțiva kilometri distanță, în Eforie Sud, se desfășoară „Festivalul Cinemascop”. Proiecțiile de film sub cerul liber atrag turiști și localnici în fiecare seară. Intrarea e gratuită, iar filmele sunt atent selecționate pentru toate gusturile. Este ideal pentru cei care vor un final de săptămână relaxant.

Dacă nu vrei să pleci din București, te poți bucura totuși de un film în aer liber. În acest weekend are loc „Cinema sub stele”, în mai multe locații. Ai ocazia să te bucuri de filme românești sau internaționale în aer liber, într-un cadru relaxat și prietenos, fără să părăsești orașul.

Și persoanele care se află în Sibiu în acest sfârșit de săptămână se pot bucura de un film bun. „TIFF Sibiu 2025” aduce filmul românesc și internațional în prim-plan. Proiecțiile au loc în locații inedite: piețe, grădini, muzee. Publicul are ocazia să descopere filme de autor și documentare captivante, dar și să participe la discuții cu regizori și actori.

La doar câțiva kilometri de Sibiu, în comuna Cristian, are loc „Festivalul Roman Castrum Novis”. Aici, istoria prinde viață cu reconstituirea evenimentelor dintr-o anumită perioadă, parade romane și ateliere pentru copii. Este o călătorie în trecut, perfectă pentru un weekend cu familia.

Fanii muzicii au de unde alege, în funcție de gusturi. „Summer Well 2025”, desfășurat la Domeniul Știrbei, oferă concerte spectaculoase într-un cadru natural de poveste. Artiști internaționali și locali urcă pe scenă în fiecare seară, iar festivalul include zone de artă, activări creative și experiențe interactive.

La Ploiești, în acest weekend se desfășoară „Constelații Rock”, un eveniment dedicat iubitorilor de muzică rock. Line-up-ul include trupe consacrate din România, dar și artiști tineri. Pentru cei care doresc un final de săptămână cu riff-uri puternice și energie pură, Ploieștiul este locul ideal.

Dacă nu te regăsești în rock, electro sau jazz, la Iași se desfășoară „Barbu Lăutaru Festival”. Evenimentul reunește tarafuri tradiționale și muzici arhaice. Este dedicat rădăcinilor muzicale românești, cu dansuri, povești și instrumente autentice din zonele rurale.

În Suceava, pasionații de motoare se adună în acest weekend la „Bucovina Motorfest 2025”. Evenimentul transformă orașul într-un punct fierbinte al motocicliștilor. Sunt organizate parade, concerte rock și concursuri cu motoare. Atmosfera este una electrizantă și prietenoasă.

La Rădăuți, „Sommerfest – Muzica Comunităților” aduce împreună diferite grupuri etnice din zonă. Muzică, dans, gastronomie tradițională și ateliere meșteșugărești colorează acest final de săptămână. Este o ocazie rară de a explora diversitatea Bucovinei într-un singur loc.

În București, pe Bulevardul Kiseleff, se desfășoară „Anatolian Food Fest”. Festivalul transformă zona într-un tărâm al aromelor orientale. Vizitatorii pot degusta în acest weekend preparate turcești tradiționale, dar și dulciuri și băuturi specifice Anatoliei.

Pe lângă mâncare, festivalul aduce și spectacole de muzică, dansuri tradiționale și standuri cu produse artizanale. Este o evadare culturală chiar în mijlocul orașului, perfectă pentru un final de săptămână culinar și relaxant. Evenimentul atrage familii, gurmanzi și curioși de toate vârstele, dornici de o experiență diferită, potrivit zileșinopți.ro.