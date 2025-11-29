„Țăranul cu oleacă de școală” ne-a fermecat copilăria și tinerețea cu marile sale roluri

Mihai Mereuță a jucat în piese de teatru și în filme de mare încărcătură artistică și emoțională. Alături de un alt monstru sacru, Ernest Maftei, a fost cel mai cunoscut în roluri de țăran.

Marele actor Mihai Mereuță s-a născut acum puțin peste un secol, la 29 noiembrie 1924, în Santa Mare, Botoșani. La 24 de ani, a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din Iași, în anul 1948. A fost repartizat la Ploiești, la Teatrul Municipal, care astăzi poartă numele lui Toma Caragiu. Aici, a debutat în rolul Un cetățean turmentat din Comedia lui Caragiale, O scrisoare pierdută.

Când marea actriță Lucia Sturdza Bulandra a vrut să facă o trupă bucureșteană de top, l-a rugat să vină la București, unde s-a consacrat ca unul din marii actori români de teatru.

Mihai Mereuță a jucat roluri de țăran, de militar. Ca și Ernest Maftei, s-a integrat perfect atât în roluri de țăran cât și în roluri de muncitor, portar de liceu. A fost de asemenea un mare actor de voce, prezent la lectura poveștilor de seară pentru copii, la Radio România.

Mihai Mereuță a jucat în filme precum: Unde fugi, maestre?, Osânda, Pe aici nu se trece, Trandafirul galben (1982), Misterele Bucureștilor (1983), Masca de argint (1985), Liceenii (1987), Doi haiduci și o crâșmăriță (1992), Liceenii rock 'n' roll (1992). Alte filme au fost Ecaterina Teodoroiu, Totul pentru fotbal, Ultima frontieră a morții, Ora Zero, Iancu Jianu Zapciul, Iancu Jianu Haiducul, Dănilă Prepeleac.

Marele actor Mihai Mereuță a jucat roluri diverse. A avut o voce blândă, plăcută, de lectură. Marele actor spunea despre sine că este țăran dar că are „o leacă de școală”. Evident, aceasta este expresia modestiei sale, de care a dat dovadă toată viața sa.

Marele actor a murit la 1 aprilie 2003, la București.