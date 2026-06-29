Vacanța de vară s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru 44 de elevi din municipiul Dorohoi, județul Botoșani, după ce tabăra pentru care fusese achitat un avans de aproape 60.000 de lei nu a mai putut avea loc.

Polițiștii din Baia Mare au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și investighează modul în care a fost organizată rezervarea unei unități de cazare din stațiunea Izvoare, județul Maramureș.

Sesizarea a fost făcută duminică de unul dintre cadrele didactice care însoțeau grupul. Primele verificări indică faptul că unitatea de cazare prezentată organizatorilor nu corespundea ofertei inițiale, iar la sosirea la destinație s-a constatat că imobilul nu era pregătit pentru a primi participanții în tabără.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, grupul era format din 44 de elevi și patru cadre didactice din Dorohoi. Pentru organizarea taberei fusese încheiat un acord în valoare totală de 92.100 de lei.

În vederea rezervării locurilor, organizatorii au achitat un avans de 59.500 de lei. Problemele au apărut însă în momentul în care participanții au ajuns la destinație și au constatat că spațiul de cazare nu putea asigura condițiile promise în ofertă.

Conform anchetatorilor, clădirea în care urma să fie organizată tabăra se afla încă în proces de construcție, ceea ce făcea imposibilă furnizarea serviciilor contractate.

Cazul este investigat de polițiștii din Baia Mare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care au fost încheiate înțelegerile dintre părți, dacă oferta prezentată corespundea realității și în ce măsură există elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune.

Totodată, cercetările vizează recuperarea prejudiciului suferit de organizatori și stabilirea eventualelor răspunderi penale ale persoanelor implicate. La acest moment, dosarul se află în faza cercetărilor, iar autoritățile nu au formulat încă acuzații oficiale împotriva vreunei persoane.

Incidentul are loc într-o perioadă în care numeroase școli, asociații și familii organizează tabere și excursii pentru copii, iar rezervările sunt făcute, în multe cazuri, prin intermediul internetului.

Autoritățile atrag atenția că ofertele care promit condiții foarte avantajoase trebuie analizate cu atenție înainte de efectuarea plăților. În lipsa unor verificări prealabile, există riscul ca serviciile promise să nu poată fi furnizate sau să nu corespundă descrierilor prezentate.

Specialiștii recomandă ca rezervările să fie realizate prin platforme cunoscute sau direct la unități de cazare autorizate. De asemenea, este importantă solicitarea unui contract, verificarea recenziilor publicate de alți turiști și evitarea achitării integrale a sumelor către persoane sau firme insuficient verificate.

În cazul excursiilor și taberelor dedicate copiilor, verificarea condițiilor de cazare înainte de plata unui avans poate preveni situații similare. Organizatorii sunt sfătuiți să solicite fotografii recente ale locației, documente care atestă funcționarea unității și, atunci când este posibil, să confirme telefonic disponibilitatea și facilitățile oferite.

Totodată, plata unui avans ar trebui făcută doar după încheierea unui contract care stabilește clar obligațiile fiecărei părți și condițiile în care sumele pot fi recuperate dacă serviciile nu sunt furnizate conform înțelegerii.

Polițiștii din Baia Mare continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care a fost organizată tabăra și dacă există suficiente probe pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

În paralel, ancheta urmărește și recuperarea prejudiciului de aproape 60.000 de lei achitat înainte de sosirea grupului în stațiunea Izvoare.

Până la finalizarea investigației, autoritățile recomandă prudență în cazul rezervărilor făcute online și verificarea atentă a tuturor informațiilor înainte de plata unor sume importante în avans.