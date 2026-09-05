Serena și Venus Williams au fost eliminate, vineri, în primul tur al probei de dublu feminin de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Revenite la New York în calitate de echipă, surorile americane au pierdut la limită în fața perechii formate din taiwaneza Hao-Ching Chan și canadianca Maya Joint, scor 6-3, 6-7 (6), 7-6 (7), după un meci care a durat 3 ore și 2 minute.

Serena și Venus Williams au fost foarte aproape de victorie după ce au revenit în partida cu Chan și Joint.

În super tie-break-ul decisiv, surorile Williams au condus cu 5-0, însă adversarele lor au întors situația și au câștigat ultimele puncte importante ale meciului. Perechea Chan-Joint s-a impus cu 10-7 și a obținut calificarea în turul al doilea.

Partida a avut o durată de 3 ore și 2 minute și a fost una dintre cele mai urmărite reveniri ale surorilor Williams la New York.

În vârstă de 46, respectiv 44 de ani, Venus și Serena Williams au revenit împreună la US Open, după ce ultima lor participare în proba de dublu la un turneu de Mare Șlem avusese loc în 2022, tot la New York.

Cele două surori au primit un wildcard din partea organizatorilor pentru participarea la ediția din acest an.

Venus și Serena Williams au câștigat de două ori titlul de dublu la US Open, în 1999 și 2009. Împreună au obținut 14 titluri de Mare Șlem în proba de dublu.

Serena și Venus Williams nu mai câștigaseră un meci împreună la un turneu de Mare Șlem din 2022, iar ultima lor victorie în această formulă data de mai bine de opt ani.

Succesul precedent al surorilor în proba de dublu fusese obținut la Roland-Garros, în 2018.

Revenirea lor la US Open s-a încheiat astfel în primul tur, după un meci decis în super tie-break, în care au fost la doar câteva puncte de calificarea în runda următoare.