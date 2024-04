Social Stresul, redus cu ajutorul exercițiilor fizice. Sportul este terapie pentru creier și inimă







Stresul din viața de zi cu zi este una dintre principalele cauza ale multor boli. Este greu să ne relaxăm și detașăm de probleme, însă există diverse activități care ne ajută. Una dintre ele este sportul. La început poate părea o corvoadă să faci exerciții fizice însă, odată intrate în rutină, te vei relaxa, iar mintea se va elibera de probleme. Acestea nu sunt singurele beneficii pe care le aduce sportul în viața tuturor.

Stresul, eliminat prin sport

Un studiu realizat recent a arătat că activitatea fizică reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Studiul, care a analizat date de la peste 50.000 de participanți, a arătat că persoanele care au respectat un program privind activitatea fizică au avut un risc cu 23% mai mic de a dezvolta boli de inimă.

Printre participanți au fost și persoane care se confruntă cu stresul sau depresia. În rândul acestora s-au înregistrat îmbunătățiri cardiovasculare mai mari. Realizatorii studiului spun că această legătură este atribuită capacității activității fizice de a spori funcția cortexului prefrontal. Acesta ajută la reglarea răspunsurilor la stres în creier.

În cadrul studiului au fost analizate fișele medicale și sondajele cu privire la activitatea fizică la care au răspuns participanții. În urma acestor analize s-a demonstrat o legătură clară între sport și reducerea riscului cardiovascular. De asemenea, participanții care s-au angajat la nivelurile recomandate de activitate fizică au prezentat o activitate redusă în regiunile creierului asociate stresului. Acest lucru a contribuit la scăderea riscului de boli de inimă.

Sportul, terapie pentru inimă și creier

În rândul participanților care au probleme cu depresia, anxietatea sau stresul s-a descoperit că exercițiile fizice sunt extrem de benefice. Cercetătorii au descoperit că sportul reduce riscul de boli cardiovasculare în parte prin reducerea semnalizării legate de stres în creier.

În cadrul studiului realizat de cercetătorii de la Massachusetts General Hospital (MGH) și publicat în Journal of the American College of Cardiology, persoanele cu afecțiuni legate de stres, cum ar fi depresia, au obținut cele mai multe beneficii cardiovasculare din activitatea fizică.

Cercetătorii au analizat dosarele medicale și alte informații obținute din sondajele celor peste 50.000 de participanți pentru a evalua mecanismele care stau la baza beneficiilor psihologice și cardiovasculare ale activității fizice. 774 dintre participanți au fost supuși unor teste de imagistică cerebrală și măsurători ale activității cerebrale legate de stres. Pe parcursul unei urmăriri medii de 10 ani, 12,9% dintre participanți au dezvoltat boli cardiovasculare.

Exercițiile fizice luptă cu stresul și bolile cardiovasculare

Persoanele cu niveluri mai ridicate de activitate fizică au făcut față mult mai bine la stresul de zi cu zi. În cazul celor aflați în depresie a fost înregistrată o activitate cerebrală mai scăzută legată de stres. Reducerile activității cerebrale asociate stresului au fost determinate de câștiguri în funcția cortexului prefrontal. Aceasta este o parte a creierului implicată în funcția executivă, cunoscută pentru faptul că limitează centrele de stres din creier.

Cercetătorii au ținut cont, în timpul examinărilor, și de stilul de viață al fiecărui participant sau de factorii de risc pentru boala coronariană. Reducerile în semnalizarea cerebrală legată de stres au explicat parțial beneficiile cardiovasculare ale activității fizice. Acestea au fost substanțial mai mare în rândul participanților care ar fi de așteptat să aibă o activitate cerebrală mai mare legată de stres.