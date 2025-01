Politica Sondajul lui Nicușor Dan. Pe cine ar vota românii la alegerile prezidențiale







Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a făcut un sondaj de opinie în care Călin Georgescu se află pe primul loc în intenţia de vot pentru alegerile prezidenţiale cu 40%. Ceilalţi candidaţi sunt Crin Antonescu şi Nicuşor Dan, care ar obţine între 15% şi 25%.

Nicușor Dan a făcut un sondaj de opinie

”Cred că peste 98% sunt Marcel Ciolacu, evident că e prim-ministru şi Elena Lasconi şi Călin Georgescu. Cred că ei sunt peste 98-99%. Pe încredere, Călin Georgescu este românul cu cea mai mare încredere din clasa politică. Într-un sondaj pe care l-am făcut are cam 36 - 38% încredere şi următorul este pe la 27-28, cam aşa. Următorul este George Simion şi după aceea, foarte aproape, domnul Bolojan şi eu”, a declarat primarul Capitalei.

A prezentat și situația la intenția de vot

Edilul a prezentat şi situaţia la intenţia de vot. Acesta a spus că rezultatele nu sunt foarte relevante pentru că s-au suprapus cu perioada sărbătorilor.

”Iar pe intenţia de vot aici lucrurile nu sunt foarte... adică rezultatele pe care le-am obţinut sunt similare cu cele care circulă în spaţiul public. Nu sunt foarte relevante pentru că s-a şi suprapus cu perioada de sărbători, lucrurile sunt în curs, nu sunt stabilizate. (...) Primul este Călin Georgescu în ipoteza în care candidează, cu peste 40%. Următorii sunt Crin Antonescu şi cu mine. Noi avem între 15 - 25%”, a afirmat Nicuşor Dan.

Primarul a subliniat că în sondajul respectiv nu a fost cuprins, în ceea ce priveşte intenţia de vot, şi liderul PSD, Marcel Ciolacu, întrucât coaliţia de guvernare are un candidat comun pentru prezidenţiale, pe Crin Antonescu.

Nicușor Dan nu mai e la fel de optimist

Recent, Nicușor a fost întrebat dacă speră să mai aibă susţinerea coaliţiei la alegerile prezidenţiale. Acesta a răspuns: ”Ăsta a fost în momentul în care am făcut anunţul acum trei săptămâni. De atunci, eu am spus atunci candidez, am spus mi-ar plăcea să am susţinerea cât mai multor partide pro-occidentale, mai departe fiecare îşi vede de drumul lor”. De asemenea, întrebat dacă mai vede valabil acest scenariu, primarul Capitalei nu s-a arătat foarte optimist: ”Cred că e destul de puţin probabil pentru aceste partide din coaliţia de guvernare”.