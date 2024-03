Monden Femeile, mai multe beneficii pentru sănătate din exerciții fizice decât bărbații







Fie că este vorba de exerciții de rutină sau de dezvoltarea musculară, femeile pot obține câștiguri mari de longevitate. Acest lucru se aplică în timp ce fac aproximativ jumătate din exercițiile fizice pe care le fac bărbații.

Exercițiile fizice și secretul unei vieți mai lungi

Este bine cunoscut faptul că exercițiile fizice vă pot ajuta să trăiți o viață mai lungă și mai sănătoasă. Acum, un nou studiu sugerează un nou aspect. Femeile au nevoie de mai puține exerciții fizice pentru a obține beneficii de longevitate similare cu cele ale bărbaților.

Descoperirea este prima de acest fel. Studiile privind activitatea fizică pentru adulții americani sunt aceleași pentru bărbați și femei. Dar, aici intervin diferențele de mărime, de masă musculară și de masă corporală. Se pare că femeile pot obține câștiguri mari în ceea ce privește longevitatea în timp ce fac aproximativ jumătate din exercițiile fizice pe care trebuie să le facă bărbații.

În cazul bărbaților, „beneficiul maxim de supraviețuire" se obține cu 300 de minute pe săptămână de exerciții fizice. Respectând acest timp, ei au avut un risc general cu 18% mai mic de a muri decât bărbații inactivi.

Femeile trebuie să facă doar 140 de minute de exerciții fizice pe săptămână pentru a reduce riscul de mortalitate cu 18%. Dacă femeile fac exerciții fizice 300 de minute pe săptămână, își reduc riscul cu 24%.

Bărbații au obținut cele mai multe beneficii dacă au făcut trei sesiuni pe săptămână de activitate de întărire musculară. Femeile au obținut beneficii echivalente cu o sesiune de antrenament pe săptămână.

Exerciții fizice. Situația din Statele Unite ale Americii

În SUA, doar aproximativ un sfert dintre adulți au respectat sfaturile privind activitatea fizică. Aceste sfaturi recomandă cel puțin 150 până la 300 de minute de exerciții de intensitate moderată și două activități de întărire musculară pe săptămână:

„Ideea de a fi activ din punct de vedere fizic contează și pare să influențeze supraviețuirea generală", a declarat Martha Gulati.

Ea este director de cardiologie preventivă în cadrul Smidt Heart Institute de la Cedars-Sinai și coautor al studiului. Studiul a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Pentru a realiza noul studiu, cercetătorii au analizat peste 400.000 de adulți din SUA. Ei au furnizat date din sondaje privind activitățile de petrecere a timpului liber din 1997 până în 2017. De asemenea, au comparat aceste date cu registrele de decese. Au existat aproape 40.000 de decese din toate cauzele, inclusiv aproximativ 12.000 de decese cardiovasculare, în timpul perioadei de urmărire. Analizând diferențele dintre bărbați și femei, a devenit clar că femeile au obținut beneficii mai mari.

Explicația ar putea să se afle în fiziologie, spun experții

„Bărbații au nevoie de mai multe exerciții fizice datorită faptului că au o masă musculară mai mare și o masă corporală slabă mai mare", a spus Gulati. „Atunci când fac exerciții fizice, beneficiul pentru întregul corp, inclusiv pentru mușchi, necesită o durată mai mare de antrenament".

Gulati a adăugat că bărbații, în medie, au inimile și fibrele musculare proporțional mai mari decât femeile. Femeile au o densitate mai mare de capilare pe unitate de mușchi scheletici în comparație cu bărbații.

Mercedes Carnethon, profesor și vicepreședinte al catedrei de medicină preventivă de la Școala de Medicină Feinberg a Universității Northwestern, este de acord că diferențele fiziologice dintre sexe pot ajuta la explicarea rezultatelor:

„Există diferențe structurale în inimile bărbaților și femeilor, astfel încât inimile bărbaților tind să fie puțin mai eficiente", a spus Carnethon.

Gulati speră că descoperirile din acest studiu pot ajuta la eliminarea „diferențelor de gen" în ceea ce privește exercițiile fizice, motivând femeile să facă activități fizice moderate în timpul liber. Potrivit Centrului Național de Statistică în domeniul Sănătății, 28,3% dintre bărbați respectă orientările naționale privind exercițiile fizice, în timp ce doar 20,4% dintre femei fac acest lucru.

Exerciții fizice. Ce spun experții despre noul studiu

Ulrik Wisløff, șeful Grupului de Cercetare a Exercițiilor Cardiace de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie din Trondheim, a declarat că datele noului studiu „se potrivesc perfect" cu ceea ce a văzut în propriile sale studii care au constatat că femeile au nevoie de mai puține exerciții fizice decât bărbații pentru a obține protecție împotriva bolilor legate de stilul de viață și a morții premature:

„Datele lor sunt de mare interes pentru mine. Este un domeniu care a fost trecut cu vederea prea mult timp", a declarat Wisløff. Acesta nu a fost implicat în noul studiu.

În timp ce beneficiile activității fizice pentru longevitate pentru bărbați și femei sunt mai asemănătoare la o cantitate mică de activitate fizică, diferențele între sexe apar la doze mai mari de exerciții fizice, spun autorii noului studiu.

Un studiu realizat în 2011 în Taiwan pe 416.175 de persoane - 199.265 de bărbați și 216.910 femei - a constatat și alte aspecte. Ambele sexe au avut un risc redus cu 14% de mortalitate din toate cauzele. De asemenea, speranța de viață a crescut cu trei ani cu doar 15 minute de activitate de intensitate moderată pe zi.