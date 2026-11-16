Stingerea datoriilor la ANAF cu un imobil. Ce reguli se aplică în 2026. Ce modificări aduce Ordinul ANAF nr. 1.511/2026 privind darea în plată.

Dr. Av. Radu Pavel atrage atenția că procedura prin care societățile pot solicita stingerea unor datorii fiscale prin transferul unor bunuri imobile în proprietatea publică a statului, mecanism cunoscut sub denumirea de dare în plată, a fost modificată prin Ordinul ANAF nr. 1.511/2026.

Dacă anterior contribuabilii trebuiau să fi fost supuși unei inspecții fiscale în ultimele 6 luni înainte de depunerea cererii, potrivit noilor reglementări, această limită de timp a fost eliminată. Astfel, este suficient ca inspecția fiscală să fi fost efectuată anterior depunerii cererii de dare în plată, indiferent de perioada scursă de la efectuarea acesteia. Modificările au fost introduse prin Ordinul ANAF nr. 1511/2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 3 noiembrie 2026, care modifică procedura aprobată prin Ordinul ANAF nr. 6.942/2024.

Un avocat specializat în drept fiscal poate oferi asistență juridică în vederea analizării situației fiscale a societății și a situației juridice a bunurilor imobile propuse pentru dare în plată. În acest sens, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații poate verifica existența unor litigii, ipoteci sau alte sarcini asupra imobilelor, precum și îndeplinirea condițiilor legale necesare stingerii creanțelor fiscale prin transferul acestora în proprietatea publică a statului. De asemenea, avocații pot oferi asistență juridică în pregătirea documentației și în relația cu autoritățile fiscale competente.

Societățile care au datorii fiscale pot transfera clădiri împreună cu terenul aferent sau terenuri fără construcții în proprietatea publică statului, în vederea stingerii obligațiilor fiscale. Este important de precizat că statul nu este obligat să accepte imobilul, iar stingerea datoriilor depinde de valoarea stabilită a acestuia, dar și de condițiile legale aplicabile.

În sensul dispozițiilor art. 1 din Ordinul 6942/2024, procedura de stingere a datoriilor fiscale cu clădiri presupune depunerea unei cereri de dare în plată la organul fiscal competent, utilizând formularul prevăzut. În conformitate cu prevederile alinetului (2) din ordinul menționat, bunurile imobile din proprietatea debitorului pot face obiectul dării de plată chiar dacă sunt supuse procedurii de executare silită, cu anumite excepții, printre care:

a) bunurilor care fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii, revendicarea şi restituirea acestora, potrivit legii, după caz;

b) bunurilor care fac obiectul unor litigii;

c) bunurilor care sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participaţiune sau la capitalul social al unei alte societăţi;

d) bunurilor care sunt închiriate, concesionate sau arendate, după caz.

„Simpla intenție a unei societăți de a transfera un imobil în proprietatea statului pentru stingerea datoriilor fiscale nu este suficientă. Procedura de dare în plată presupune îndeplinirea unor condiții legale stricte, printre care și existența unei solicitări de preluare a imobilului din partea unei instituții publice, în scop de uz și interes public. Prin urmare, chiar dacă societatea deține un imobil a cărui valoare acoperă datoriile fiscale, acest lucru nu garantează aprobarea cererii. Tocmai de aceea, analiza juridică prealabilă este esențială pentru identificarea eventualelor impedimente și evaluarea șanselor de aprobare a dării în plată.”, a declarat avocatul coordonator al Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, dr. av. Radu Pavel.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) din procedura aprobată prin Ordinul ANAF nr. 6.942/2024, pot face obiectul dării în plată și bunurile imobile aflate în proprietatea:

a) Debitorilor sau debitorilor garanți care se află sub incidența legislației privind insolvența, caz în care cererea de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată se întocmește de către administratorul sau lichidatorul judiciar și se transmite organului fiscal competent;

organului b) Debitorilor sau debitorilor garanți cărora li s-a instituit administrarea specială în perioada de privatizare, situație în care cererea se întocmește de către administratorul special și se transmitefiscal competent.

Potrivit alin. (5) și (6) ale aceluiași articol, procedura se aplică creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, precum și creanțelor transmise spre recuperare acestuia, care constituie venituri la bugetul de stat. Sunt excluse însă creanțele fiscale cu reținere la sursă și obligațiile fiscale accesorii aferente, drepturile vamale și alte creanțe transmise spre colectare organului fiscal central care nu constituie venituri la bugetul de stat.

În cazul bunurilor aparținând debitorilor garanți, acestea nu trebuie să fie supuse executării silite sau grevate de alte sarcini, cu excepția ipotecii constituite în condițiile art. 24 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. Cererea de dare în plată se transmite de către debitor organului fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale ale acestuia, cu respectarea regulilor speciale de reprezentare aplicabile, după caz. Un avocat specializat în drept fiscal poate analiza situația juridică a bunurilor aflate în executare silită și posibilitatea stingerii datoriilor fiscale prin dare în plată.

În acest context, un avocat specializat în drept fiscal poate analiza dacă societatea îndeplinește condițiile legale pentru stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată, inclusiv cerințele privind inspecția fiscală, astfel cum au fost modificate prin Ordinul ANAF nr. 1.511/2026. Totodată, avocatul poate verifica situația juridică a bunurilor imobile, obligațiile asumate de debitorii garanți și posibilitatea aplicării noilor prevederi în cazul cererilor aflate deja în curs de soluționare.

După depunerea cererii debitorului privind stingerea creanțelor fiscale, aceasta urmează să fie analizată de către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent. Potrivit art. 263 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, componența comisiei se stabilește prin ordin al președintelui ANAF sau, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative. În aceleași condiții se stabilește și documentația care însoțește cererea.

Comisia prevăzută la alin. (5) analizează cererea numai în condițiile existenței unor solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri, din care să rezulte că bunurile respective urmează să fie destinate uzului și interesului public, și numai dacă s-a efectuat inspecția fiscală la respectivul contribuabil. Comisia hotărăște, prin decizie, asupra modului de soluționare a cererii. În cazul admiterii cererii, comisia dispune organului fiscal competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situația în care bunurile imobile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului public.

Există și situații în care acest transfer s-ar putea să nu fie atât de avantajos pentru societate. Un avocat specializat în drept fiscal poate analiza rapoartele de evaluare, poate compara valoarea imobilului cu valoarea obligațiilor fiscale și poate analiza tratamentul TVA, precum și alte implicații fiscale ale transferului.

În concluzie, modificările introduse prin Ordinul ANAF nr. 1.511/2026 simplifică anumite condiții privind procedura de dare în plată, oferind societăților posibilitatea de a solicita stingerea datoriilor fiscale prin transferul bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, fără limitarea temporală anterioară privind efectuarea inspecției fiscale. Cu toate acestea, aprobarea cererii de dare în plată depinde de îndeplinirea condițiilor legale, de situația juridică a imobilelor și de existența unui interes public pentru preluarea acestora.

În acest context, un avocat specializat în drept fiscal poate oferi asistență juridică în verificarea eligibilității societății, analizarea obligațiilor fiscale și pregătirea documentației necesare, precum și în reprezentarea contribuabilului în relația cu ANAF, pentru desfășurarea procedurii de stingere a creanțelor fiscale în conformitate cu prevederile legale.