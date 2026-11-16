MasterChef Celebrity revine la Pro TV și VOYO, la 13 ani de la prima ediție dedicată vedetelor. Andreea Marin, Leonard Doroftei, Anca Țurcașiu, Cosmin Seleși și Daciana Sârbu se numără printre personalitățile care vor participa la noua competiție culinară, alături de persoane apropiate din viața lor.

Noul sezon propune un format în care celebritățile vor găti în echipă cu parteneri de viață, membri ai familiei sau prieteni. Competiția va aduce împreună nume cunoscute din televiziune, muzică, sport și mediul online, care vor trebui să demonstreze că se descurcă și în bucătărie, nu doar în domeniile în care s-au remarcat.

Potrivit informațiilor anunțate de Pro TV, această ediție va pune accent atât pe abilitățile culinare ale participanților, cât și pe relațiile dintre aceștia. Echipele vor avea de trecut prin probe în care comunicarea, coordonarea și capacitatea de a lucra sub presiune vor conta la fel de mult ca rezultatul din farfurie.

Andreea Marin se numără printre vedetele care au acceptat provocarea MasterChef Celebrity. Aceasta va intra în competiție alături de o persoană specială din viața sa, a cărei identitate dorește să o păstreze secretă până la apariția în platou.

Leonard Doroftei va participa împreună cu soția sa, Monica. Cei doi vor schimba atmosfera competițiilor sportive cu provocările din bucătărie.

Pe lista concurenților se află și Iulia Albu și Mike, care vor forma o echipă. Experiența acumulată în relația lor va fi pusă la încercare în timpul probelor culinare.

Anca Țurcașiu va găti alături de Călin Șerban, iar Minodora va face echipă cu soțul său, Liviu.

Distribuția include și alte personalități cunoscute publicului român. Roxana Ionescu va intra în competiție alături de mama sa, Liliana, în timp ce Codruța Filip va găti împreună cu mama sa, Angelica.

Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși vor forma o altă echipă, cei doi fiind pregătiți să aducă umor și spontaneitate în competiție.

Iancu Sterp va participa alături de Ileana Sterp, într-o echipă în care tradițiile și legăturile de familie vor avea un loc aparte.

Daciana Sârbu și Anca Nineta Marcu vor reprezenta o echipă bazată pe prietenie, în timp ce Rux și Opulență și Luca Darvins vor trece de la activitatea din mediul online la provocările bucătăriei MasterChef.

Printre participanți se mai numără Keed și Costin Porojan, care vor aduce în competiție experiența lor din lumea muzicii.

O altă echipă va fi formată din Niculina Stoican și Simona Negroiu, nașa și fina, unite de muzică și de o relație apropiată.

Preparatele vor fi evaluate de cei trei chefi ai emisiunii: Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Aceștia vor analiza gustul, tehnica de preparare și creativitatea echipelor și vor decide cine reușește să se remarce în fiecare probă.

Gina Pistol va reveni în rolul de prezentatoare, fiind alături de concurenți pe parcursul competiției.

Unai Iparragirre, directorul de programe Pro TV, a explicat că producția își propune să prezinte publicului o perspectivă diferită asupra vedetelor, prin intermediul relațiilor personale și al poveștilor de familie.

Potrivit acestuia, emisiunea va pune în valoare și gastronomia românească, tradițiile și amintirile asociate preparatelor care aduc oamenii împreună.

Noua ediție marchează revenirea formatului dedicat celebrităților după o pauză de 13 ani. De această dată, competiția va pune în prim-plan echipe formate din persoane care au deja o legătură în viața de zi cu zi.

Producția va fi difuzată la Pro TV și va putea fi urmărită și pe platforma VOYO. Data premierei și programul de difuzare nu au fost precizate în informațiile anunțate până acum.