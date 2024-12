Economie Soluție pentru creșterea natalității: Săptămâna de lucru de patru zile







Autoritățile metropolitane din Tokyo au propus o soluție inovatoare pentru a combate declinul demografic alarmant din Japonia: introducerea săptămânii de lucru de patru zile. Inițiativa vizează un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională, însă provocările culturale și economice complică implementarea acestei politici.

Administrația din Tokyo propune o soluție la criza natalității

Guvernatorul Tokyo, Yuriko Koike, a anunțat planul de a permite angajaților să lucreze doar patru zile pe săptămână, sperând că astfel se vor crea condiții mai favorabile pentru întemeierea familiilor. „Vom continua să ne revizuim stilul de lucru într-o manieră flexibilă, astfel încât nimeni să nu fie nevoit să-și sacrifice cariera din cauza evenimentelor mari din viață, cum ar fi nașterea și îngrijirea copiilor”, a declarat aceasta.

Decizia vine într-un moment critic pentru Japonia, care se află în cel de-al 16-lea an consecutiv de declin demografic. Numărul nașterilor în Tokyo a scăzut cu peste 15% în ultimul deceniu, iar în 2024, rata natalității la nivel național este estimată să atingă un minim istoric, de sub 700.000 de copii.

Munca intensă: o barieră culturală

În Japonia, cultura muncii este profund înrădăcinată în identitatea socială. Deși multe companii declară că oferă două zile libere pe săptămână, orele suplimentare, adesea nedeclarate și neplătite, rămân o practică obișnuită. Termenul „karoshi”, care înseamnă „moarte prin surmenaj”, reflectă această realitate îngrijorătoare, iar autoritățile raportează zeci de astfel de cazuri anual, scrie AP.

Chiar și în companii care au adoptat opțiunea săptămânii de lucru reduse, interesul este minim. La Panasonic Holdings Corp., doar 150 dintre cei 63.000 de angajați eligibili au optat pentru un program de patru zile. Conexiunea puternică între angajați și locurile lor de muncă, susținută de tradiții culturale și reprezentată frecvent în media japoneză, contribuie la rezistența față de schimbare.

Eforturi susținute, rezultate limitate

Guvernul japonez promovează din 2016 un program amplu de „reformare a stilului de lucru”, care include reducerea orelor suplimentare și adoptarea unor programe flexibile. Ministerul Muncii oferă consultanță gratuită și exemple de bune practici, dar impactul acestor inițiative rămâne redus. Până acum, doar trei companii au solicitat sprijin pentru implementarea săptămânii de patru zile.

În pofida sprijinului oficial, criticii afirmă că reducerea zilelor de lucru poate duce, în practică, la menținerea aceluiași volum de muncă, dar pentru un salariu mai mic. În plus, scepticii consideră că această măsură nu abordează în mod direct alte bariere majore, precum costurile ridicate ale locuințelor din Tokyo, dar și din alte orașe mari ale Japoniei și accesul limitat la servicii de îngrijire pentru copii.

Inovații neconvenționale la Tokyo pentru creșterea natalității

În paralel, guvernul metropolitan din Tokyo a lansat inițiative neobișnuite pentru a încuraja formarea de familii. Una dintre acestea este o aplicație de întâlniri dedicată exclusiv utilizatorilor interesați de căsătorie și întemeierea unei familii. Aplicația include reguli stricte, menite să elimine utilizatorii care caută relații pe termen scurt.

De asemenea, autoritățile au implementat stimulente financiare, scutiri de taxe și creșterea numărului de instituții de îngrijire a copiilor, însă rezultatele au fost sub așteptări. Numărul de copii născuți în Japonia a scăzut sub 1 milion în 2016 și sub 800.000 în 2022, în ciuda acestor eforturi.

Tokyo speră că săptămâna de lucru de patru zile va reprezenta o schimbare semnificativă în modul de viață al japonezilor, facilitând un echilibru între carieră și viața de familie. Experimentul urmează să fie monitorizat îndeaproape, iar rezultatele ar putea influența politica națională pe termen lung.