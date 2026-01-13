Monden

Sile Cămătaru sărbătorit cu fast de familie. Prima aniversare în libertate

Sile Cămătaru a avut parte de o petrecere pe cinste în sufrageria familiei sale. Acesta a fost sărbătorit de copii și soție care s-au bucurat să-l aibă în sfârșit aproape.

Sile Cămătaru, zi de naștere de nabab

Temutul interlop a împlinit 57 de ani alături i-a stat toată familia. Nu de alta, dar este prima aniversare după mai bine de 4 ani pe care acesta și-o face acasă.

Drept urmare s-au strâns cu mic cu mare copii lui, dar și nepoții. Tortul a fost pregătit și adus de nimeni alta decât de soția lui Mirela. Aceasta părea extrem de fericită că în sfârșit sotul ei este acasă.

Cezar Petcu și Daniel Balint la petrecere

Și băieții celebrului interlop au fost de față, mai ales că în acest moment sunt toți în libertate, pentru ceva vreme. Câtă, nu se știe exact, mai ales că Daniel Balint este acuzat într-un dosar de agresiune asupra fiului său. Iar unul dintre gineri, Cezar Petcu este cel care l-a înjunghiat pe Bebino și care a stat și el câteva luni după gratii.

Cert este că în acest moment toată familia lui Sile este în libertate. Cel care nu s-a văzut deloc pe filmare este Nuțu Cămătaru. Dacă a lipsit sau nu de la marea petrecere nu se știe. Cert este că cei doi se cam feresc să apară împreună.

Condamnat pentru proxenetism

Sile Cămătaru a fost condamnat în 2020 la 6 ani de închisoare pentru proxenetism. Acesta a fost acuzat că a înlesnit practicarea prostituției pentru mai multe persoane cărora le cerea bani în schimbul oferirii protecției. Persoanele respective ajungeau de regulă la clienți străini cărora le cereau cel puțin 100 de euro pe oră.

Sile Cămătaru și Adrian Panduru erau cei care coordonau această rețea. Iar după ce a ispășit mai bine de 5 ani din pedeapsă, interlopul a fost eliberat. Asta deși judecătorii au fost greu de convins în acest sens.

