Un alpinist german, ajuns astăzi la vârsta de 86 de ani, și-a recuperat rucsacul pe care îl pierduse într-o crevasă din Alpii austrieci în august 1963, potrivit publicației People.

După 63 de ani petrecuți în ghețarul Sulztalferner, obiectul a fost descoperit în această vară, iar poliția austriacă a reușit să-i identifice proprietarul.

În interiorul rucsacului se aflau încă obiecte de alpinism din anii 1950 și 1960, inclusiv un piolet, o cameră foto și un fluier.

Un ghid montan a descoperit rucsacul în luna iulie 2026, pe ghețarul Sulztalferner, în Alpii Stubai din Tirol. Obiectele au fost găsite la aproximativ 2.955 de metri altitudine.

Echipamentul părea să provină din perioada anilor 1950-1960, iar poliția a început o investigație deoarece, inițial, nu putea exclude posibilitatea ca obiectele să fie legate de un accident montan vechi.

În rucsac se afla și o mapă puternic deteriorată de trecerea timpului. Un nume abia lizibil de pe documente le-a oferit anchetatorilor punctul de plecare pentru identificarea proprietarului.

După verificări suplimentare, poliția a ajuns la un bărbat din Bavaria, în prezent în vârstă de 86 de ani.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că își amintește foarte bine ce s-a întâmplat în august 1963.

La acea vreme avea 23 de ani și făcea o tură montană împreună cu doi prieteni în zona ghețarului Sulztalferner. În timpul traversării ghețarului, a căzut într-o crevasă.

Grupul era legat cu corzi, iar prietenii săi au reușit să îl țină. Alpinistul a folosit apoi bucle Prusik, un sistem de noduri și corzi folosit în alpinism, pentru a se ajuta să iasă din crevasă.

Pentru a-și reduce greutatea în timpul operațiunii de salvare, și-a dat jos rucsacul și l-a aruncat în adâncul gheții.

A supraviețuit accidentului, însă rucsacul a rămas pierdut.

Mai bine de șase decenii, nimeni nu a știut ce s-a întâmplat cu rucsacul. Ghețarul l-a păstrat ascuns până când retragerea gheții a scos la suprafață echipamentul.

Printre obiectele recuperate se aflau un piolet, o cameră foto și un fluier. Poliția a stabilit că echipamentul era compatibil cu perioada în care bărbatul spusese că l-a pierdut.

Descoperirea a rezolvat astfel o poveste rămasă neschimbată timp de 63 de ani: un accident montan în care rucsacul fusese abandonat pentru ca proprietarul să poată fi salvat.

Bărbatul de 86 de ani nu a putut călători în Tirol din motive de sănătate. Pe 25 august, poliția i-a predat rucsacul și obiectele recuperate fiului său, care le-a dus ulterior proprietarului în Bavaria.

Familia a mulțumit persoanei care a făcut descoperirea și polițiștilor care au reușit să identifice proprietarul.

Fiul alpinistului a subliniat și semnificația personală a poveștii: dacă tatăl său nu ar fi supraviețuit accidentului din 1963, familia nu ar fi existat în forma în care există astăzi.

Cazul de pe Sulztalferner se înscrie într-un fenomen observat tot mai des în Alpi. Pe măsură ce ghețarii se retrag, obiecte, urme ale unor expediții vechi și, în unele cazuri, rămășițe ale unor persoane dispărute de zeci de ani sunt descoperite în zone care au fost mult timp acoperite de gheață.

În cazul alpinistului german, retragerea ghețarului a readus la suprafață un obiect abandonat într-un moment care i-a schimbat viața. La 23 de ani, și-a pierdut rucsacul într-o crevasă pentru a putea fi salvat. La 86 de ani, după 63 de ani, l-a primit înapoi.