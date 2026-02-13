Secțiunea montană a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de momentul deschiderii traficului

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat un nou stadiu de execuție pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), unde se construiește primul tunel rutier la nivel de autostradă din România.

Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook, însoțită de imagini de pe șantier, în care oficialul a prezentat evoluția lucrărilor la cele două galerii paralele de tunel.

„Am fost pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești, unde realizăm primul tunel rutier la nivel de autostradă din România”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene și reprezintă una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră realizate până acum în România.

Potrivit oficialului din Ministerul Transporturilor, lucrările avansează simultan la tunelul Alina, aferent sensului de mers Pitești–Sibiu, și la tunelul Daniela, pe sensul Sibiu–Pitești.

A început deja etapa de echipare a tunelurilor cu sisteme esențiale de siguranță și intervenție, necesare pentru funcționarea în condiții normale de trafic.

Conform informațiilor prezentate, în ambele fire de tunel a fost finalizată și testată instalația de alimentare cu apă pentru hidranți, capabilă să asigure un debit de 1.200 de litri pe minut, la o presiune de 6 bari.

De asemenea, au fost montate capetele de hidranți în nișele special construite, urmând ca numărul total al acestora să ajungă la 40.

Secretarul de stat a mai anunțat că a început montarea suporților pentru ventilatoarele de mare capacitate care vor asigura circulația aerului în tunel.

„Recepția ventilatoarelor a fost deja realizată la producător, iar livrarea lor în șantier este programată pentru luna martie”, a precizat Scrioșteanu.

În total, vor fi instalate 19 ventilatoare, dintre care 11 în tunelul Daniela și 8 în tunelul Alina.

Lucrările de structură au ajuns într-o etapă avansată, fiind finalizată structura de rezistență a ambelor fire de tunel prin utilizarea cofrajului hidraulic.

Totodată, au fost finalizate cele trei tuneluri pentru situații de urgență dintre cele două galerii principale — două pietonale și unul rutier.

„A fost finalizată și turnarea betonului rutier în ambele fire de tunel”, a mai transmis Scrioșteanu.

În paralel, constructorii au început ridicarea a două clădiri administrative și tehnice, amplasate la portalurile dinspre Sibiu și Pitești.

Oficialul a subliniat că mobilizarea antreprenorului rămâne bună, chiar și în condițiile dificile generate de sezonul rece.

Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, lucrările se află în avans față de termenul contractual.

Darea în trafic a acestui sector este estimată peste aproximativ șase luni, în luna august.

Secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș face parte din Autostrada Sibiu–Pitești, considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, deoarece traversează Carpații și completează coridorul european care leagă portul Constanța de Europa Centrală.

România a depășit în ultimii ani pragul de aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă dați în circulație, însă rămâne una dintre țările europene cu cea mai redusă densitate a infrastructurii rutiere de mare viteză raportată la suprafață și populație.

Principalele autostrăzi aflate în exploatare sunt A1, A2, A3, A4, A7 și A10, iar mai multe tronsoane sunt în construcție sau în faza de proiectare.

Autostrada Sibiu–Pitești este considerată veriga lipsă a coridorului paneuropean Rin–Dunăre și unul dintre cele mai dificile proiecte inginerești din România, deoarece traversează zona montană a Carpaților Meridionali.

Construcția tunelurilor Alina și Daniela reprezintă o premieră pentru infrastructura rutieră românească, marcând trecerea la proiecte de autostradă comparabile cu cele din statele vest-europene, unde tunelurile și viaductele sunt elemente obișnuite ale rețelelor de transport.

Finalizarea acestui sector al Autostrăzii A1 ar urma să reducă semnificativ timpul de deplasare între Ardeal și Muntenia și să îmbunătățească transportul de marfă pe unul dintre cele mai importante axe economice ale României.