Justitie Sean „Diddy” Combs, transportat de urgență la spital, din închisoare







Sean „Diddy” Combs, reținut în New York sub acuzații grave de trafic sexual, a fost transportat de urgență la spital după ce s-a plâns de faptul că este rănit la genunchi. Potrivit presei americane, artistul de 55 de ani a fost dus joi, 30 ianuarie, din Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn către o unitate medicală din apropiere, unde i s-a efectuat un RMN. Surse citate de The New York Post susțin că rănirea ar fi fost una preexistentă, iar vizita la spital nu a fost determinată de vreun incident recent din detenție. După câteva ore de investigații medicale, Combs a fost readus în închisoare.

Arestat în septembrie, acuzat de trafic sexual și conspirație

Sean „Diddy” Combs a fost reținut în septembrie 2024, fiind inculpat pentru trafic sexual, conspirație și transport de persoane în scopul exploatării sexuale. Magnatul muzicii a pledat nevinovat, însă a rămas în custodia autorităților din New York în așteptarea procesului.

Procurorii susțin că artistul ar fi fost implicat într-o rețea de trafic de persoane și ar fi orchestrat multiple abuzuri. În ultimele 16 luni, peste 40 de persoane au depus plângeri împotriva sa, acuzându-l de agresiune sexuală sau alte fapte similare.

Un nou proces: Acuzații grave privind o victimă minoră

Cel mai recent proces intentat împotriva lui Sean „Diddy” Combs conține acuzații șocante. O femeie, identificată în documentele instanței drept „Jane Doe”, susține că a fost drogată și agresată sexual de artist când avea doar 16 ani.

Incidentul ar fi avut loc la sfârșitul lunii august sau începutul lui septembrie 2000, când victima, care lucra ca babysitter cu jumătate de normă într-un bloc de apartamente din Manhattan, l-ar fi întâlnit pe Combs în fața clădirii.

Potrivit plângerii, rapperul ar fi convins-o să urce în SUV-ul său, pretextând că nu este sigur pentru ea să meargă singură acasă. În mașină s-ar fi aflat și alți doi bărbați, identificați în documente drept „John Doe”.

„A fost o decizie pe care o va regreta pentru totdeauna”, se arată în documentele instanței.

Echipa juridică a lui Sean „Diddy” Combs neagă acuzațiile

Avocații lui Sean „Diddy” Combs au reacționat ferm la noile acuzații, respingând toate acuzațiile formulate împotriva clientului lor.

„Oricâte procese sunt depuse, acest lucru nu va schimba realitatea: domnul Combs nu a agresat sexual și nu a traficat sexual pe nimeni – bărbat sau femeie, adult sau minor”, se arată într-un comunicat transmis către The Independent.

Avocații susțin că procesul va dovedi nevinovăția lui Combs și că artistul este „încrezător că va câștiga în instanță”.

Procesul împotriva lui Sean „Diddy” Combs este unul dintre cele mai urmărite cazuri din industria muzicală și a stârnit reacții puternice în rândul publicului. Ancheta continuă, iar rapperul rămâne în custodia autorităților până la finalizarea procesului.