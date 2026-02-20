Social

Schimbare de ultimă oră la messengerul de Faceebok. Ce nu vei mai putea face

Comentează știrea
Schimbare de ultimă oră la messengerul de Faceebok. Ce nu vei mai putea faceMessenger / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Meta a confirmat oficial o modificare importantă privind accesarea serviciului de mesagerie Messenger din browser. Potrivit informațiilor publicate de Tecnoandroid, utilizatorii care foloseau Messenger prin interfața web independentă nu vor mai putea accesa platforma în același mod. Compania va direcționa traficul exclusiv către Facebook sau către aplicația mobilă Messenger.

Anunțul marchează o schimbare relevantă pentru modul în care utilizatorii interacționează cu ecosistemul Meta și aduce clarificări asupra viitorului versiunii web a Messenger.

Cine este afectat de decizia Meta

Schimbarea îi vizează în mod special pe utilizatorii care și-au dezactivat contul de Facebook, dar au continuat să utilizeze Messenger din browser. Pentru aceștia, eliminarea accesului independent înseamnă pierderea ultimei forme de separare între aplicația de mesagerie și rețeaua socială.

În ultimii ani, Messenger a permis accesul fără un cont activ de Facebook, situație care a oferit o anumită flexibilitate. Noua politică reduce această autonomie, integrând mai strict serviciul în platforma Facebook.

Cartelele SIM preplătite, vândute doar cu act de identitate
Cartelele SIM preplătite, vândute doar cu act de identitate
Cum se aranjau afacerile oamenilor politici prin termediul interlopilor. Dan Iosif a fost reprezentat în trecut de Fane Spoitoru
Cum se aranjau afacerile oamenilor politici prin termediul interlopilor. Dan Iosif a fost reprezentat în trecut de Fane Spoitoru

Ce se întâmplă cu mesajele existente

Meta precizează că istoricul conversațiilor nu va fi afectat de această modificare. Mesajele rămân disponibile și pot fi recuperate prin PIN-ul de rezervă configurat anterior.

Conform informațiilor publicate, „Istoricul conversațiilor nu va fi șters. Mesajele rămân accesibile prin PIN-ul de rezervă setat anterior.”

În situațiile în care codul de securitate a fost pierdut, utilizatorii pot urma o procedură standardizată pentru resetare.

Această măsură indică faptul că schimbarea privește exclusiv metoda de acces, nu conținutul stocat.

Cum explică Meta această tranziție

Messenger a fost promovat ani la rând ca un produs distinct în cadrul portofoliului companiei. „Messenger a fost ani la rând prezentat ca un produs independent, cu identitate proprie.” Totuși, evoluțiile strategice ale Meta au condus la o integrare mai strânsă între servicii.

După achiziția WhatsApp în 2014, direcția companiei s-a orientat către consolidarea infrastructurii de comunicare. Închiderea versiunii web independente a Messenger este descrisă ca parte a unui proces mai amplu de simplificare operațională și reducere a fragmentării.

WhatsApp

WhatsApp. Sursa foto. Pixabay

Semnele acestei tranziții au devenit vizibile anterior, prin întreruperea aplicației Messenger pentru Windows și prin redirecționările automate către facebook.com/messages.

Cum a fost descoperită schimbarea

Modificarea a fost observată inițial de cercetătorul independent Alessandro Paluzzi, cunoscut pentru identificarea funcțiilor aflate în testare în aplicațiile Meta. Ulterior, compania a început să transmită notificări oficiale către utilizatori.

Această succesiune de evenimente sugerează că decizia era deja în implementare înaintea comunicării publice complete.

Contextul reorganizării Meta

Decizia se înscrie într-un context mai larg al ajustărilor strategice operate de Meta, compania concentrându-se pe optimizarea serviciilor și pe integrarea platformelor sale principale: Facebook, Messenger și WhatsApp.

Modificările recente indică o tendință de centralizare a experienței utilizatorilor și de reducere a interfețelor separate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:22 - Acatistul Sfintei Cecilia - pentru ce este grabnic ajutător
15:15 - Trump ar putea decide o lovitură inițială limitată pentru a forța Iranul să încheie un acord nuclear
15:02 - Schimbare de ultimă oră la messengerul de Faceebok. Ce nu vei mai putea face
14:56 - Daniel Tudorache, scandal pe sute de mii de euro de la fosta soție. S-a ajuns la plângeri penale
14:51 - PSD face apel la coaliție: Să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice
14:40 - Cartelele SIM preplătite, vândute doar cu act de identitate

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale