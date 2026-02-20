Schimbare de ultimă oră la messengerul de Faceebok. Ce nu vei mai putea face

Meta a confirmat oficial o modificare importantă privind accesarea serviciului de mesagerie Messenger din browser. Potrivit informațiilor publicate de Tecnoandroid, utilizatorii care foloseau Messenger prin interfața web independentă nu vor mai putea accesa platforma în același mod. Compania va direcționa traficul exclusiv către Facebook sau către aplicația mobilă Messenger.

Anunțul marchează o schimbare relevantă pentru modul în care utilizatorii interacționează cu ecosistemul Meta și aduce clarificări asupra viitorului versiunii web a Messenger.

Schimbarea îi vizează în mod special pe utilizatorii care și-au dezactivat contul de Facebook, dar au continuat să utilizeze Messenger din browser. Pentru aceștia, eliminarea accesului independent înseamnă pierderea ultimei forme de separare între aplicația de mesagerie și rețeaua socială.

În ultimii ani, Messenger a permis accesul fără un cont activ de Facebook, situație care a oferit o anumită flexibilitate. Noua politică reduce această autonomie, integrând mai strict serviciul în platforma Facebook.

Meta precizează că istoricul conversațiilor nu va fi afectat de această modificare. Mesajele rămân disponibile și pot fi recuperate prin PIN-ul de rezervă configurat anterior.

Conform informațiilor publicate, „Istoricul conversațiilor nu va fi șters. Mesajele rămân accesibile prin PIN-ul de rezervă setat anterior.”

În situațiile în care codul de securitate a fost pierdut, utilizatorii pot urma o procedură standardizată pentru resetare.

Această măsură indică faptul că schimbarea privește exclusiv metoda de acces, nu conținutul stocat.

Messenger a fost promovat ani la rând ca un produs distinct în cadrul portofoliului companiei. „Messenger a fost ani la rând prezentat ca un produs independent, cu identitate proprie.” Totuși, evoluțiile strategice ale Meta au condus la o integrare mai strânsă între servicii.

După achiziția WhatsApp în 2014, direcția companiei s-a orientat către consolidarea infrastructurii de comunicare. Închiderea versiunii web independente a Messenger este descrisă ca parte a unui proces mai amplu de simplificare operațională și reducere a fragmentării.

Semnele acestei tranziții au devenit vizibile anterior, prin întreruperea aplicației Messenger pentru Windows și prin redirecționările automate către facebook.com/messages.

Modificarea a fost observată inițial de cercetătorul independent Alessandro Paluzzi, cunoscut pentru identificarea funcțiilor aflate în testare în aplicațiile Meta. Ulterior, compania a început să transmită notificări oficiale către utilizatori.

Această succesiune de evenimente sugerează că decizia era deja în implementare înaintea comunicării publice complete.

Decizia se înscrie într-un context mai larg al ajustărilor strategice operate de Meta, compania concentrându-se pe optimizarea serviciilor și pe integrarea platformelor sale principale: Facebook, Messenger și WhatsApp.

Modificările recente indică o tendință de centralizare a experienței utilizatorilor și de reducere a interfețelor separate.